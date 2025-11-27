Universidade de Caxias do Sul abre edital para bolsas de estudo para cursos de mestrado

A bolsa de estudos é para os estudantes que ingressarem no primeiro ou segundo semestre letivo de 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) abre edital para a concessão de bolsas de estudo para mestrado acadêmicos, com ingresso no primeiro ou segundo semestre letivo de 2026.

Para concorrer à bolsa, seja na modalidade parcial (50%) ou integral (100%), o pré-requisito é que o aluno precisa ser aprovado no processo seletivo específico do respectivo curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado). Os demais requisitos, assim como a documentação necessária, podem ser conferidos no edital, disponível neste link.

Leia Mais Com inscrições gratuitas, Codeca abre processo seletivo para 10 cargos em Caxias do Sul