Universidade de Caxias do Sul abre edital para bolsas de estudo para cursos de mestrado

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) abre edital para a concessão de bolsas de estudo para mestrado acadêmicos, com ingresso no primeiro ou segundo semestre letivo de 2026.
Para concorrer à bolsa, seja na modalidade parcial (50%) ou integral (100%), o pré-requisito é que o aluno precisa ser aprovado no processo seletivo específico do respectivo curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado). Os demais requisitos, assim como a documentação necessária, podem ser conferidos no edital, disponível neste link.
O edital contempla bolsas para os programas de pós-graduação de todas as áreas do conhecimento da UCS. Para a bolsa parcial, é preciso comprovar renda familiar mensal per capita de, no máximo, três salários-mínimos. Já para a bolsa integral, a renda familiar mensal per capita não pode exceder um salário-mínimo e meio.