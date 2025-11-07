Unidades básicas de saúde de Caxias do Sul fecham no turno da tarde a partir de segunda para a realização de inventário

UBS Parque Oásis, em Caxias do Sul. Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

A partir de segunda-feira (10), começa um fechamento intercalado de unidades básicas de saúde (UBS) de Caxias do Sul durante o turno da tarde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o motivo é a realização do inventário, que é uma exigência legal.

O cronograma, que pode ser conferido abaixo, segue até o início de dezembro. A primeira a fechar para o procedimento é a UBS Mariani. O fechamento temporário é entre meio-dia e 17h.

Confira abaixo como fica o cronograma de fechamento temporário para a realização do inventário:

10/11 (segunda-feira)

UBS Mariani

11/11 (terça-feira)

UBS Cinquentenário

UBS Cristo Operário

UBS Pioneiro

UBS Século XX

13/11 (quinta-feira)

UBS Cruzeiro

UBS Eldorado

UBS Planalto Rio Branco

UBS Reolon

UBS São José

UBS São Vicente

14/11 (sexta-feira)

UBS Ana Rech

UBS Rio Branco

UBS São Caetano

UBS São Leopoldo

UBS Vila Seca

17/11 (segunda-feira)

UBS Desvio Rizzo

UBS Fazenda Souza

18/11 (terça-feira)

UBS Belo Horizonte

UBS Esplanada

UBS Forqueta

UBS Pecs (Presídio do Apanhador)

UBS Villa-Lobos

19/11 (quarta-feira)

UBS PRCS (Presídio Regional)

UBS São Ciro

21/11 (sexta-feira)

UBS Alvorada

24/11 (segunda-feira)

UBS Serrano

25/11 (terça-feira)

UBS Bela Vista

UBS Centenário

26/11 (quarta-feira)

UBS Centro de Saúde

UBS Vila Cristina

27/11 (quinta-feira)

UBS Fátima Alto

UBS Galópolis

UBS Madureira

UBS Planalto

28/11 (sexta-feira)

UBS Campos da Serra

UBS Fátima Baixo

UBS Sagrada Família

UBS Santa Lúcia Cohab

UBS São Victor Cohab

UBS Vila Ipê

1°/12 (segunda-feira)

UBS Santa Fé

2/12 (terça-feira)

UBS Criúva

3/12 (quarta-feira)

UBS Diamantino

UBS Vila Oliva

4/12 (quinta-feira)

UBS Parque Oásis

UBS Santa Lúcia Do Piaí

UBS Tijuca

5/12 (sexta-feira)