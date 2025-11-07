Unidades básicas de saúde de Caxias do Sul fecham no turno da tarde a partir de segunda para a realização de inventário

A partir de segunda-feira (10), começa um fechamento intercalado de unidades básicas de saúde (UBS) de Caxias do Sul durante o turno da tarde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o motivo é a realização do inventário, que é uma exigência legal.
O cronograma, que pode ser conferido abaixo, segue até o início de dezembro. A primeira a fechar para o procedimento é a UBS Mariani. O fechamento temporário é entre meio-dia e 17h.
Confira abaixo como fica o cronograma de fechamento temporário para a realização do inventário:
10/11 (segunda-feira)
- UBS Mariani
11/11 (terça-feira)
- UBS Cinquentenário
- UBS Cristo Operário
- UBS Pioneiro
- UBS Século XX
13/11 (quinta-feira)
- UBS Cruzeiro
- UBS Eldorado
- UBS Planalto Rio Branco
- UBS Reolon
- UBS São José
- UBS São Vicente
14/11 (sexta-feira)
- UBS Ana Rech
- UBS Rio Branco
- UBS São Caetano
- UBS São Leopoldo
- UBS Vila Seca
17/11 (segunda-feira)
- UBS Desvio Rizzo
- UBS Fazenda Souza
18/11 (terça-feira)
- UBS Belo Horizonte
- UBS Esplanada
- UBS Forqueta
- UBS Pecs (Presídio do Apanhador)
- UBS Villa-Lobos
19/11 (quarta-feira)
- UBS PRCS (Presídio Regional)
- UBS São Ciro
21/11 (sexta-feira)
- UBS Alvorada
24/11 (segunda-feira)
- UBS Serrano
25/11 (terça-feira)
- UBS Bela Vista
- UBS Centenário
26/11 (quarta-feira)
- UBS Centro de Saúde
- UBS Vila Cristina
27/11 (quinta-feira)
- UBS Fátima Alto
- UBS Galópolis
- UBS Madureira
- UBS Planalto
28/11 (sexta-feira)
- UBS Campos da Serra
- UBS Fátima Baixo
- UBS Sagrada Família
- UBS Santa Lúcia Cohab
- UBS São Victor Cohab
- UBS Vila Ipê
1°/12 (segunda-feira)
- UBS Santa Fé
2/12 (terça-feira)
- UBS Criúva
3/12 (quarta-feira)
- UBS Diamantino
- UBS Vila Oliva
4/12 (quinta-feira)
- UBS Parque Oásis
- UBS Santa Lúcia Do Piaí
- UBS Tijuca
5/12 (sexta-feira)
- UBS Cristo Redentor
- UBS Salgado Filho