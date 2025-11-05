Geral

Atenção, pacientes!
Unidade oftalmológica e centro de especialidades do Virvi Ramos, em Caxias do Sul, mudarão de endereço

A partir de segunda-feira (10), serviços deixam o complexo no bairro Madureira e vão para a Avenida Júlio de Castilhos, número 2307

