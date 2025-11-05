Unidade oftalmológica e centro de especialidades do Virvi Ramos, em Caxias do Sul, mudarão de endereço

Jones Martins / Divulgação

A partir de segunda-feira (10), a unidade oftalmológica e o centro de especialidades do Virvi Ramos atendem em novo endereço, na área central de Caxias do Sul.

Os serviços deixam o complexo no bairro Madureira e vão para a Avenida Júlio de Castilhos, número 2307, no quinto andar do prédio onde funcionava o antigo Hospital Del Mese.

Segundo a instituição, a mudança permitirá a instalação de um novo consultório para a unidade oftalmológica, que atende integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço, do Centro de Saúde Clélia Manfro, soma mais 4 mil atendimentos mensais, entre consultas e exames.

Centro de especialidades dará lugar ao Saúde 60+

O centro de especialidades do Hospital Virvi Ramos também atenderá na Avenida Júlio de Castilhos, 2307, a partir de segunda.

A área ocupada pelo centro, abrigará a partir de quarta (12), o Saúde 60+, que é o Serviço Especializado de Saúde da Pessoa Idosa.

As especialidades atendidas pelo centro são: cirurgia da cabeça e pescoço, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, dermatologia, gastroenterologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, psiquiatria e urologia.

Os atendimentos ocorrem por meio de convênio e devem ser agendados previamente pelo telefone (54) 2108-8839.