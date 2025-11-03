Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) é inaugurada no bairro Pioneiro, em Caxias do Sul

A médica Cleonice da Silva, de Fortaleza (CE), assumiu as consultas da ESF do bairro Pioneiro. Daniel Corrêa / Divulgação

O bairro Pioneiro, em Caxias do Sul, ganhou uma unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) nesta segunda-feira (3) após a contratação de uma médica pelo Programa Mais Médicos, do governo federal. O espaço está localizado juntamente com a Unidade Básica de Saúde (UBS), na Rua Frederico Bergman.

Com a nova profissional, serão oferecidas 24 vagas por dia de consulta, sendo divididas em vagas para as crianças, gestantes, idosos e para a população em espera, de acordo com as normas da secretaria da Saúde (SMS).

A equipe da ESF do Pioneiro ainda vai contar com: atendimento de dentista 40 horas, ginecologista e pediatra. Além de seis técnicos de enfermagem, enfermeira, médico clínico 20h, a médica ESF 40h, pediatra 20h, ginecologista 33h, duas dentistas 20h, um auxiliar de saúde bucal, assistente social uma vez por semana, nutricionista uma vez por semana.

As ESFs já existentes nos bairros Belo Horizonte e São Caetano também foram contempladas com duas profissionais, cada uma com 24 consultas por dia.