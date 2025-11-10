Última edição do projeto "Superando o Medo de Dirigir" vai ocorrer no dia 29, em Caxias do Sul

A última edição deste ano do projeto Superando o Medo de Dirigir vai ocorrer no dia 29, às 9h, no auditório da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), que fica na Rua Moreira César, 1.666, no bairro Pio X). A ação é da prefeitura de Caxias do Sul. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas.
A atividade tem como objetivo apoiar pessoas que enfrentam insegurança, ansiedade ou traumas ao dirigir, oferecendo acompanhamento de profissionais e orientações práticas para o enfrentamento do medo. O encontro combina momentos de conversa, dinâmicas e dicas que ajudam os participantes a retomarem a confiança necessária para conduzir um veículo.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: escolatransito@caxias.rs.gov.br.