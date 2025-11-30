UCS fará ação com 150 atendimentos gratuitos de prevenção e diagnóstico de câncer de pele, em Caxias

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) vai realizar, no dia 13 de dezembro, mais uma ação de avaliações dermatológicas gratuitas, integrada à campanha nacional Dezembro Laranja, voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de pele. Ao todo, serão disponibilizados 150 atendimentos para a comunidade.

As avaliações começam às 9h, no Centro Clínico (Bloco 15 do Campus-Sede), e serão realizadas por professores e estudantes do curso de Medicina. As senhas serão distribuídas a partir das 8h, por ordem de chegada. Para participar, é necessário apresentar documento de identificação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Esta será a sexta edição da iniciativa, realizada em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e com apoio da Área de Conhecimento de Ciências da Vida da UCS.

A campanha

O Dezembro Laranja é a campanha do câncer de pele que chama a atenção para a importância do autocuidado e da realização do check-up anual com o dermatologista, medidas essenciais para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele, doença que representa cerca de 33% de todos os casos de câncer no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. A detecção precoce aumenta significativamente as chances de cura.

A campanha, promovida nacionalmente, reforça a necessidade de cuidados constantes, como o uso de protetor solar, roupas que ajudem a proteger contra a radiação ultravioleta e a realização periódica de exames dermatológicos, especialmente por pessoas com maior exposição ao sol ou fatores de risco.

Programe-se