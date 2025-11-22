Três pessoas ficam feridas em acidente na RS-122, entre Campestre da Serra e Ipê

Colisão envolveu um Astra e um Gol. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Antônio Prado / Divulgação

Dois homens e uma mulher ficaram feridos após uma colisão envolvendo dois veículos na RS-122 na noite de sexta-feira (21). O acidente de trânsito foi registrado no km 150, na localidade de Porteirinha, em Ipê, por volta das 19h. As informações são do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

De acordo com o CRBM, um veículo Volkswagen Gol se deslocava no sentido Ipê a Campestre da Serra quando, por motivos desconhecidos, colidiu na lateral esquerda de um Chevrolet Astra.

No Astra estava o motorista, que se recusou a fazer o teste do etilômetro, e uma passageira. Já no Gol estava apenas o condutor, que teve resultado negativo para alcool no sangue.