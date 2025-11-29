Geral

Desafios futuros 
Notícia

Três metros acima: projeção o IPH aponta que enchentes em rios da Serra podem se agravar nas próximas décadas  

Vazão dos cursos d'água poderia aumentar em 20%, indica estudo de equipe da UFRGS e ANA. A perspectiva acende o alerta para a necessidade de adaptação de rodovias, hidrelétricas e sistemas de abastecimento de água 

Tamires Piccoli

