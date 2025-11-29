Três metros acima: projeção o IPH aponta que enchentes em rios da Serra podem se agravar nas próximas décadas  

Chuva intensa, registrada em maio de 2024, gerou uma das maiores enchentes vistas na região e no estado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Chuva intensa, aumento da vazão dos rios, elevação do nível da água em três metros. As projeções feitas pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Os resultados obtidos acendem o alerta para episódios de enchentes mais intensas em rios da Serra nas próximas décadas.

O estudo publicado nessa semana, avalia dados da série histórica de 1900 a 2024 do Rio Grande do Sul, bem como outras regiões do país onde aconteceram eventos extremos. As conclusões reforçam previsões feitas por pesquisas anteriores: a tendência é que a região Norte do país enfrente mais secas e a parte Sul tenha chuvas, alagamentos e enchentes intensificadas.

Os cálculos realizados pela equipe do IPH apontam que os rios presentes na Serra poderiam ter 20% de aumento na vazão, caso uma nova chuva intensa ocorresse na região. O que na prática, representaria cerca de três metros acima do visto no ano passado.

— Na última década tivemos um aumento de precipitação, maior do que a variabilidade experimentada nas décadas passadas. Isso já é uma evidência que estamos sofrendo com as mudanças climáticas e que as projeções para o futuro serão mais intensas. Na Serra, uma cheia potencializada com o aumento da vazão atingiria uma área muito maior e traria impactos superiores aos vistos no ano passado — explica o professor Rodrigo Cauduro Dias de Paiva, um dos autores e organizadores do estudo.

O estudo adverte para a necessidade da adaptação em diferentes setores, como o viário, as hidrelétricas e os sistemas de coleta e abastecimento de água, que poderão ser diretamente afetados em episódios extremos futuros. Para isso, o estudo apresentou um capítulo com sugestões de medidas que podem ser adotadas. Entre as ações propostas estão:

Incorporar flexibilidade e revisão contínua nos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos;

Treinar atores públicos e privados para lidar com riscos climáticos;

Criar planos de contingência e alertas com resposta rápida para eventos extremos;

Modernização de barragens, adutoras e sistemas, considerando cenários climáticos extremos no futuro;

Ampliação da integração de infraestruturas verdes, com mata ciliares e jardins de chuva.

Para o professor Paiva, a implementação de medidas adaptativas deve ser considerada e planejada mesmo diante de incertezas. Isso porque a previsão de um novo episódio de chuva intensa, por exemplo, é complexa.

— A cada ano temos a variabilidade climática, em um temos cheia, no outro estiagem. Mas é muito difícil cravar quando um novo evento extremo vai acontecer. Então, a preocupação dos envolvidos no estudo é que haja a adoção de medidas para a segurança da população e que os gestores e empresas façam o bom uso dos recursos.