Geral

Atenção, motoristas! 
Notícia

Trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, será bloqueado durante manhã e tarde a partir da próxima segunda 

Fluxo entre as cidades será feito por cinco comboios, que partirão antes e depois do período de interdição total 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS