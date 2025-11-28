Trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, será bloqueado durante manhã e tarde a partir da próxima segunda 

Fluxo na rodovia está alterado desde maio do ano passado, quando a intensa chuva causou deslizamentos de terra que destruíram parte da pista. Dnit / Divulgação

Os motoristas que circularem pela BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, na próxima semana devem ficar atentos à mudanças nos horários de comboio e um novo período de bloqueio. As alterações começam a valer a partir da próxima segunda-feira (1°) e seguem até a sexta-feira (5).

Confira como ficarão os horários de circulação:

Sentido Bento Gonçalves → Veranópolis

6h às 6h30min – Tráfego liberado em sistema de comboio

8h às 8h30min – Comboio

8h30min às 16h – Interdição total

16h às 16h30min – Comboio

18h às 18h30min – Comboio

20h às 20h30min – Comboio

22h às 22h30min – Comboio

Sentido Veranópolis → Bento Gonçalves

7h às 7h30min – Comboio

9h às 9h30min – Comboio

9h30min às 17h – Interdição total

17h às 17h30min – Comboio

19h às 19h30min – Comboio

21h às 21h30min – Comboio

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as mudanças no trânsito são necessárias para a realização de serviços na pista que requerem a movimentação de materiais e equipamentos.

A partir do sábado (6) o trânsito na Serra das Antas volta aos horários regulares do comboio, com o bloqueio total das 23h às 6h. Aos domingos, o fluxo acontece no sistema paro e siga das 6h às 23h. A recomendação de rota alternativa segue sendo por Cotiporã.



