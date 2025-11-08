Trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, é liberado 

O trânsito na BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis foi liberado na manhã deste sábado (8) após nova avaliação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O fluxo seguirá no modelo de comboio, orientado pela Polícia Rodoviária Federal.
A rodovia foi interditada na tarde desta sexta-feira (7) devido à forte chuva que atingiu a região, provocando risco de deslizamentos nos pontos onde ocorrem obras: no km 185, no Belvedere do Espigão, em Veranópolis, até o km 202, no Caineli, em Bento Gonçalves.
Na manhã deste sábado, o Dnit realizou uma nova avaliação dos locais e liberou o acesso aos motoristas, mas ainda é preciso cautela devido à pista molhada.
Os horários do sistema de comboio:
Sentido Bento Gonçalves x Veranópolis
- 6h às 6h30min
- 8h às 8h30min
- 10h às 10h30min
- 12h às 12h30min
- 14h às 14h30min
- 16h às 16h30min
- 18h às 18h30min
- 20h às 20h30min
- 22h às 22h30min
Sentido Veranópolis x Bento Gonçalves
- 7h às 7h30min
- 9h às 9h30min
- 11h às 11h30min
- 13h às 13h30min
- 15h às 15:30min
- 17h às 17h30min
- 19h às 19h30min
- 21h às 21h30min