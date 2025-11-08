Trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, é liberado 

O trânsito na BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis foi liberado na manhã deste sábado (8) após nova avaliação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O fluxo seguirá no modelo de comboio, orientado pela Polícia Rodoviária Federal.

A rodovia foi interditada na tarde desta sexta-feira (7) devido à forte chuva que atingiu a região, provocando risco de deslizamentos nos pontos onde ocorrem obras: no km 185, no Belvedere do Espigão, em Veranópolis, até o km 202, no Caineli, em Bento Gonçalves.

Na manhã deste sábado, o Dnit realizou uma nova avaliação dos locais e liberou o acesso aos motoristas, mas ainda é preciso cautela devido à pista molhada.

Os horários do sistema de comboio:

Sentido Bento Gonçalves x Veranópolis

6h às 6h30min

8h às 8h30min

10h às 10h30min

12h às 12h30min

14h às 14h30min

16h às 16h30min

18h às 18h30min

20h às 20h30min

22h às 22h30min

Sentido Veranópolis x Bento Gonçalves

7h às 7h30min

9h às 9h30min

11h às 11h30min

13h às 13h30min

15h às 15:30min

17h às 17h30min

19h às 19h30min

21h às 21h30min