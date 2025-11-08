Geral

Serra das Antas
Trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, é liberado 

O fluxo seguirá no modelo de comboio, orientado pela Polícia Rodoviária Federal. A rodovia foi bloqueada na tarde de sexta, devido à forte chuva 

Renata Oliveira Silva

