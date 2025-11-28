Geral

Patrimônio
Notícia

Tombamento histórico impede retirada de trilhos de ferrovia em Santa Tereza

Malha ferroviária, com paisagem protegida pelo Iphan, foi alvo de tentativa de remoção de material pela concessionária Rumo Logística após as enchentes de maio de 2024

Pedro Zanrosso

