Tombamento histórico impede retirada de trilhos de ferrovia em Santa Tereza

Em Santa Tereza remoção foi barrada pelo Iphan. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Antes dos deslizamentos de terra provocados pela chuva de maio de 2024, que danificaram parte da malha ferroviária, vagões carregados de grãos e combustíveis circulavam até três vezes por dia entre Bento Gonçalves e Santa Tereza. Com a suspensão do tráfego após a catástrofe climática, a ferrovia começou um processo de deterioração.

Em outubro deste ano, a concessionária Rumo Logística iniciou a retirada de trilhos, dormentes e fixadores, justificando risco de roubo do material. Moradores de Faria Lemos, em Bento Gonçalves, relataram o carregamento de até três caminhões.

A denúncia levou o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Bento Gonçalves a oficiar a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre a movimentação.

Em Santa Tereza, contudo, a remoção foi barrada. Segundo a prefeita Gisele Caumo, o tombamento histórico do município, que inclui prédios e paisagem protegidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), garantiu a permanência dos trilhos.

— A Rumo já estava aqui. Recebemos a denúncia e ligamos diretamente para o Iphan, que suspendeu a ação. Nosso trecho não foi danificado (pela enchente), o que falta aqui é manutenção, numa situação que antecede as catástrofes climáticas. Estamos retrocedendo, enquanto os países avançam no desenvolvimento das malhas ferroviárias, o nosso país retira trilhos — relatou a prefeita.

Em todo o Estado, a malha ferroviária gaúcha perdeu 75% dos trilhos operacionais desde a concessão a concessão, em 1997. Naquele ano, o RS repassou os 3,8 mil quilômetros da estrutura a uma empresa particular (a antiga ALL, hoje Rumo). Atualmente, restam 921 em operação. O contrato atual termina em fevereiro de 2027.

Governo estadual, entidades empresariais e o Ministério Público Federal contestam o desmonte da rede e questionam a atuação da Rumo em diferentes pontos do Estado.

Posição da Rumo e ANTT

Após ser notificada pelas prefeituras da Serra, a ANTT determinou a paralisação da remoção dos trilhos em ambos os municípios, oficiando a Rumo para que qualquer deslocamento de material ocorra exclusivamente dentro do Rio Grande do Sul.

Segundo o presidente do Sindicato dos Ferroviários do Rio Grande do Sul (Sindifergs), João Calegari parte do material foi levada para Santa Catarina.

Por meio de nota, a Rumo informou que "o remanejamento de trilhos para trechos que permanecem operacionais na Malha Sul foi um procedimento pontual de otimização, já concluído, realizado em conformidade com a regulamentação do setor e com autorização expressa da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)."

O comunicado também afirma que a empresa "permanece em diálogo com o Governo Federal sobre a situação da infraestrutura ferroviária no Rio Grande do Sul e segue atuando dentro de todas as autorizações legais e regulatórias emitidas pela ANTT."