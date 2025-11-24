Sol, chuva e temperaturas amenas: como fica o tempo na Serra nesta semana

Termômetros devem chegar aos 23ºC nesta segunda, em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A semana começa com sol e presença de nuvens na Serra. Segundo a Climatempo, há chance de chuva de intensidade moderada a forte durante a tarde desta segunda-feira (24). Ao longo do dia, as temperaturas não se elevam muito e podem chegar aos 23ºC em Caxias do Sul e 24ºC em Bento Gonçalves, deixando a sensação mais amena.

Na terça-feira (25), o tempo ainda continua instável com sol e variação de nuvens. Há possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. Pela manhã as temperaturas ficam mais baixas, mas à tarde o calor volta a marcar presença. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 13ºC e 25ºC.

Na quarta-feira (26), o tempo fica mais estável em todo o Rio Grande do Sul. Na Serra, o sol aparece entre variação de nebulosidade com a manhã mais fria, com temperaturas em torno dos 13ºC, e à tarde com temperaturas amenas, podendo chegar aos 26ºC na região.

A estabilidade do tempo permanece na quinta-feira (27), que será marcada pela presença do sol entre poucas nuvens. A manhã ainda será de temperaturas mais baixas, em torno dos 15ºC, entretanto, a tarde será de calor, com os termômetros chegando aos 28ºC em Caxias do Sul.

A possibilidade de chuva retorna à Serra na sexta-feira (28), conforme a Climatempo. A precipitação deverá ser em forma de pancadas apenas durante a tarde. No período da manhã, haverá sol com variação entre nuvens. Os termômetros ficam entre 17ºC e 27ºC na região.

Como fica o tempo na sua cidade

Caxias do Sul

Bento Gonçalves

Farroupilha

Gramado

