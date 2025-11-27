Geral

Sistema Faxinal, em Caxias, terá parada para instalação de comportas na terça-feira; bairros podem ficar sem água

A interrupção do abastecimento começa às 18h, com previsão de retomada na madrugada de quarta-feira (3)

Pioneiro

