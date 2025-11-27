Sistema Faxinal, em Caxias, terá parada para instalação de comportas na terça-feira; bairros podem ficar sem água

O Sistema Faxinal, que abastece 54% de Caxias do Sul com água potável, terá uma parada programada para a instalação de comportas na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Parque da Imprensa, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na próxima terça-feira (2).
A interrupção do abastecimento começa às 18h, com previsão de retomada na madrugada de quarta-feira (3). A parada pode afetar o fornecimento de água nos bairros atendidos pelo Faxinal, caso os reservatórios esvaziem durante a operação.
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) fará manobras nas redes durante o período para reduzir o risco de falta de água.
Confira quais bairros poderão ter interrupção no fornecimento de água:
Aeroporto, Altos do Santiago, Alvorada, Arcobaleno, Bela Vista, Bom Pastor, Centro (parte), Charqueadas, Cidade Nova, Cinquentenário, Conceição da Linha Feijó, Conquista, Consolação, Cristo Redentor, Cruzeiro, Dambroz, De Zorzi, Desvio Rizzo, Distrito Industrial, Dom Pedro II, Esplanada, Exposição, Floresta, Forqueta, Galópolis, Giuseppe Formolo, Glória, Jardim Alpino, Jardim do Aeroporto, Oriental, Jardim Teresópolis, Kayser, La Paloma, Dambroz, Jardim do Aeroporto, Jardim Planalto, Jardim Oriental, Juventude, Kayser, La Paloma, Madrid, Marechal Floriano, Medianeira, Michelin, Monte Carmelo, Monte Reale, Montes Claros, Morumbi, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Caravaggio, Novo Amanhã, Paiquerê, Panazzolo, Parque das Rosas, Petrópolis, Planalto, Planalto/Rio Branco, Presidente Vargas, Recanto dos Pássaros, Residencial Colina do Lago, Residencial Santa Mônica, Rio Branco, Rubiano, Salgado Filho, Samuara, Santa Clara, Santa Corona, Santos Dumont, Sanvitto, São Caetano, São Francisco, São Gabriel, São Leopoldo, São Lucas, São Luiz, São Luiz da 6ª Légua, São Pedro, São Pelegrino, São Salvador, São Vicente, São Victor Cohab, Sol Nascente, Tirol, Tisatto, Treviso, União, Vera Cruz, Verona, Vila Assunção, Vila Bortolini, Vila Rosário, Vila Gaúcha, Vila Hípica, Vila Ipiranga, Vila Leon, Vila Lola, Vila Mari, Vila Modena, Vila Pezzi, Vila Pontalti, Vila Romani, Vila Rugeri, Vila Sindical e Vila Verde.