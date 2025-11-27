Sistema Faxinal, em Caxias, terá parada para instalação de comportas na terça-feira; bairros podem ficar sem água

Parada ocorre para a instalação de comportas na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Parque da Imprensa. Márcio Serafini / Divulgação

O Sistema Faxinal, que abastece 54% de Caxias do Sul com água potável, terá uma parada programada para a instalação de comportas na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Parque da Imprensa, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na próxima terça-feira (2).

A interrupção do abastecimento começa às 18h, com previsão de retomada na madrugada de quarta-feira (3). A parada pode afetar o fornecimento de água nos bairros atendidos pelo Faxinal, caso os reservatórios esvaziem durante a operação.

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) fará manobras nas redes durante o período para reduzir o risco de falta de água.

Confira quais bairros poderão ter interrupção no fornecimento de água: