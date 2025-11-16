Sete pessoas ficam feridas em acidente com micro-ônibus em Ipê, na Serra

Feridos foram encaminhados para atendimento médico e não correm risco de morte. Bombeiros de Antônio Prado / Divulgação

Sete pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um Renault Duster e um um micro-ônibus, na ERS-122, no quilômetro 146, em Ipê, na Serra. A ocorrência foi registrada por volta das 6h50 da manhã.

O Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Antônio Prado e a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) atenderam a ocorrência. Os feridos, quatro mulheres e três homens, foram conduzidos ao Hospital São José, em Antônio Prado, para avaliação médica e não correm risco de vida.