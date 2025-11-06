Serviço especializado da pessoa idosa de Caxias do Sul será inaugurado na próxima semana no Virvi Ramos

Entrada do ambulatório especializado no atendimento ao idoso no Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul. Marcos Sartori / Divulgação

Será inaugurado na próxima terça-feira (11) o Serviço Especializado de Saúde da Pessoa Idosa de Caxias do Sul. O ambulatório para pacientes de 60 anos ou mais funcionará no Hospital Virvi Ramos, no bairro Madureira, a partir de uma parceria entre a instituição e a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

— Esse serviço vem num excelente momento, que agrega muito para a comunidade de Caxias e região, para que o idoso, uma vez que é um paciente mais limitado, com mais comorbidades, não precise, muitas vezes, ficar meses esperando para conseguir alcançar o recurso que necessita para poder tratar algumas coisas básicas que ele tem, de acordo com os protocolos instituídos — destacou a diretora executiva do hospital, Cleciane Doncatto Simsen.

A entrada do paciente no serviço se dá pela regulação na atenção primária. Serão atendidos idosos classificados como frágeis, conforme os critérios adotados, ou com o diagnóstico de demência. Dessa forma, o ambulatório não substitui o trabalho das Unidades Básicas de Saúde (UBSs): os pacientes devem procurar os postos de saúde para, então, serem encaminhados ao novo serviço, conforme avaliação médica.

Na terça, a inauguração será 15h30min, com a participação da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann. A agenda estará aberta a partir de quarta (12), com atendimento entre 8h e 17h.

Para organização do espaço, o hospital investiu cerca de R$ 100 mil. O custeio para exames e equipe será repassado pelo Estado, no valor de R$ 120 mil mensais, por meio do Programa Avançar Saúde 60+.

O atendimento

O espaço conta com sala de espera e cinco consultórios. Cleciane lembra que o serviço está dentro do complexo de saúde e educação do Virvi Ramos, assim outras estruturas também poderão ser utilizadas.

Conforme o hospital, ao entrar no serviço, a pessoa idosa realiza uma nova Avaliação Multidimensional (AMD), que serve como base para o planejamento dos atendimentos. O planejamento conta com consultas com diversos profissionais, incluindo médico da família e comunidade, generalista ou geriatra, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta e psicólogo. O encaminhamento para um médico neurologista também pode ser feito, caso necessário.

Além disso, outros especialistas poderão ser solicitados conforme as necessidades específicas do usuário e a disponibilidade do serviço.