Serviço especializado da pessoa idosa de Caxias do Sul será inaugurado na próxima semana no Virvi Ramos

Ato será na terça-feira (11). Espaço funcionará em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde (SES). O encaminhamento para o serviço parte da atenção primária. Serão atendidos pacientes de 60 anos ou mais classificados como frágeis ou diagnosticados com demência

Bruno Tomé

