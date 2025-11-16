Geral

Alerta no RS
Serra pode ter até 60 milímetros de chuva entre domingo e segunda-feira

Defesa Civil e Instituto Nacional de Meteorologia emitiram alertas pelo volume de chuva e ventos fortes para o estado e para a região durante a noite e a madrugada 

Gabriela Alves

