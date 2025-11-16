Serra pode ter até 60 milímetros de chuva entre domingo e segunda-feira

Previsão de chuva forte e temperatura amena para a tarde deste domingo na Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O sol e céu limpos que marcaram a manhã deste domingo (16) na Serra devem dar lugar à chuva e nebulosidade no final do dia. Conforme a Climatempo, a Serra deve ter chuva forte, com risco para temporais e rajadas de vento intensas. As temperaturas também devem ficar mais baixas.

A região, assim como todo o Rio Grande do Sul, está sob alerta de perigo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) até às 8h da segunda-feira (17). O Inmet aponta que a região pode ter entre 50 e 100 milímetros de chuva por dia, acompanhado de ventos intensos (de 60 a 100 km/h) e queda de granizo. A Defesa Civil do RS aponta que a região deve registrar até 60 milímetros de chuva.

A mudança na temperatura é em função do deslocamento de uma frente fria pelo sul do Brasil e o transporte de calor e umidade da Amazônia, que provocam pancadas de chuva em todo o estado.

Na segunda-feira, a frente fria avança e mantém o tempo instável com chuva moderada a forte e risco para temporais isolados. As rajadas de ventos também diminuem por quase todo Estado. As temperaturas permanecem baixas e a sensação é de dia ameno.

Na terça-feira (18), o tempo segue instável. As pancadas de chuva podem ocorrer de maneira fraca a moderada. Na Serra, o sol deve aparecer com muitas nuvens e também há chance de chuva fraca a moderada. As temperaturas continuam abaixo de 24°C.

Confira a previsão do tempo

Caxias do Sul

Domingo: Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 17º;

Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 17º; Segunda-feira: Chuvoso durante o dia e a noite. Máxima de 16º e mínima de 13º;

Chuvoso durante o dia e a noite. Máxima de 16º e mínima de 13º; Terça-feira: Nublado com chuva pela manhã. Máxima de 24º e mínima de 11º;

Gramado

Domingo: Pancadas de chuva à tarde. Temporal à noite. Máxima de 29º e mínima de 18º;

Pancadas de chuva à tarde. Temporal à noite. Máxima de 29º e mínima de 18º; Segunda-feira: Chuvoso durante o dia e a noite. Máxima de 17º e mínima de 14º;

Chuvoso durante o dia e a noite. Máxima de 17º e mínima de 14º; Terça-feira: Nublado com chuva pela manhã. Máxima de 24º e mínima de 12º;

Bento Gonçalves