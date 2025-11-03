Semana será marcada por chuva e temperaturas amenas na Serra; sol retorna na quinta

A primeira semana de novembro deve ser marcada pela chuva e temperaturas amenas na região da Serra, conforme a Climatempo.

Esta segunda-feira (3) será de tempo instável e com pancadas de chuva que podem ocorrer entre moderada a forte intensidade, e não se descartam temporais isolados, entre a manhã e a tarde. As temperaturas não vão variar muito ao longo do dia. Em Caxias do Sul, a mínima será de 15ºC e a máxima de 21ºC.

Na terça-feira (4), o tempo permanece instável e com pancadas de chuva que podem ser fortes em pontos isolados da região serrana entre a manhã e à tarde. As temperaturas ficam mais baixas pela manhã, mas que se elevam durante a tarde, deixando a sensação mais agradável. Em Caxias do Sul, a mínima será de 13ºC e a máxima de 28ºC. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 14ºC e 29ºC.

A quarta-feira (5) ainda pode contar com a ocorrência de pancadas de chuva isoladas sobre a Serra, principalmente durante a tarde. As temperaturas não sobem muito, variando entre 12ºC e 23ºC na maioria dos municípios da região.

Ainda com a presença de muitas nuvens, o sol retorna à região na quinta (6), entretanto, pode chover fraco em pontos isolados entre a manhã e à tarde. O dia começa com temperaturas mais baixas, mas que se elevam durante à tarde. Em Caxias do Sul, a mínima será de 8ºC e a máxima de 21ºC.