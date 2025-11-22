Seis áreas de Caxias do Sul apresentam infestação do mosquito Aedes aegypti, aponta levantamento 

Larvas foram encontradas nos bairros citados. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Dados do terceiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), realizado pela prefeitura de Caxias do Sul neste mês de novembro, indica que ao menos seis áreas da cidade estão infestadas pelo mosquito Aedes aegypti.

O mapeamento indicou que a região do Desvio Rizzo apresenta o maior índice de infestação. Os bairros Vila Romana, Santa Fé, Vila Ipê, Charqueadas II e Reolon também apresentaram índices elevados da presença do mosquito.

A ação visa identificar as áreas com maior risco de casos de dengue e orientar a população sobre como eliminar os criadouros. A fiscalização pede atenção com as residências e terrenos nesse período do ano, em que as temperaturas se elevam e a proliferação dos mosquitos cresce.

Como conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti: