Seis áreas de Caxias do Sul apresentam infestação do mosquito Aedes aegypti, aponta levantamento 

Região do Desvio Rizzo, bem como bairros Vila Romana, Santa Fé, Vila Ipê, Charqueadas II e Reolon, foram colocados em estado de alerta após coletas de amostras realizadas pela equipe da Vigilância Ambiental em Saúde do município

Pioneiro

