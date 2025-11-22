Seis áreas de Caxias do Sul apresentam infestação do mosquito Aedes aegypti, aponta levantamento 

Dados do terceiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), realizado pela prefeitura de Caxias do Sul neste mês de novembro, indica que ao menos seis áreas da cidade estão infestadas pelo mosquito Aedes aegypti.
O mapeamento indicou que a região do Desvio Rizzo apresenta o maior índice de infestação. Os bairros Vila Romana, Santa Fé, Vila Ipê, Charqueadas II e Reolon também apresentaram índices elevados da presença do mosquito.
A ação visa identificar as áreas com maior risco de casos de dengue e orientar a população sobre como eliminar os criadouros. A fiscalização pede atenção com as residências e terrenos nesse período do ano, em que as temperaturas se elevam e a proliferação dos mosquitos cresce.
Como conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti:
- Limpar com escovação semanal o recipiente de água dos animais domésticos;
- Recolher o lixo do pátio;
- Colocar o lixo ensacado para ser recolhido pela Codeca;
- Recolher pneus inservíveis e armazená-los em locais secos e protegidos da chuva, ou encaminhá-los à Central de Armazenamento de Pneus Inservíveis (Capi) da Codeca;
- Tampar as caixas da água;
- Colocar telas milimétricas em caixas d’águas descobertas, reservatórios de captação de água da chuva nos ralos;
- Limpar as calhas;
- Semanalmente, lavar e escovar piscinas plásticas, trocando água;
- Eliminar os pratinhos das plantas.