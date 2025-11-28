Segunda edição do evento Descida da Andrade provoca bloqueios no trânsito neste fim de semana em Caxias

O público poderá reviver a tradição das corridas de carrinhos de lomba. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em Caxias do Sul, a segunda edição da Descida da Andrade ocorrerá neste domingo (30), das 9h às 17h. O público poderá reviver a tradição das corridas de carrinhos de lomba, além de aproveitar uma programação com atrações gratuitas para a toda família. A entrada é gratuita.

O evento terá competições de carrinhos de lomba em três categorias, praça de alimentação, espaço kids e área pet. As inscrições, a partir de R$ 60, podem ser feitas nas redes sociais do evento.

Leia Mais Grande Espetáculo de Natal provoca bloqueios no centro de Caxias do Sul neste fim de semana

Segundo a prefeitura, haverá bloqueios de trânsito estendidos das 8h às 19h nas seguintes ruas: Andrade Neves com Sinimbu; Andrade com Júlio e com a Pinheiro Machado; e o fechamento nas duas pontas da Júlio de Castilhos que dão para a Andrade.