Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade intensifica campanha de microchipagem de cães e gatos

Em Caxias do Sul, no último sábado (15), ocorreu o EcoFest, que promoveu uma iniciativa gratuita: a microchipagem de cães e gatos. A partir da realização da ação, a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) pretende intensificar a política de microchipagem de animais.

Segundo o secretário da pasta, Ronaldo Boniatti, o município tem adotado a tecnologia como ferramenta essencial para identificar animais, auxiliar na busca por tutores e fortalecer o controle populacional.

Atualmente, todos os animais atendidos pelo Departamento de Proteção Animal (DPA), especialmente os que passam por castração, recebem cuidados após denúncias de maus-tratos ou fazem parte de projetos comunitários, já recebem o microchip. Apenas neste ano, o município deve atingir cerca de 6 mil castrações, e todos esses animais são microchipados.

A Semmas passou a incentivar que tutores voluntários também realizem a microchipagem, abrindo o serviço ao público geral e não apenas aos animais atendidos pela administração.

— A gente quer motivar que todos façam. O microchip ajuda muito quando um cão se perde ou quando não sabemos quem é o tutor. Isso evita que animais com família sejam levados ao canil — explica Boniatti.

O secretário destaca que a identificação eletrônica torna mais ágil o trabalho das equipes quando há pedidos de resgate. Ao ler o microchip, é possível saber se o animal tem tutor e acessar o histórico de atendimentos.

— Às vezes o cão está machucado na rua, mas está apenas perdido. Com o microchip, localizamos o tutor e evitamos superlotação no canil — afirma.

Atendimento por ordem de chegada e sem custos

Para ampliar o alcance da campanha, a partir desta quarta-feira (19), o Castramóvel da Semmas permanecerá estacionado na sede da secretaria, realizando a aplicação do microchip.

O implante do microchip é um procedimento realizado por um médico veterinário, utilizando uma seringa especial, muito parecida com as de vacina, para aplicar a pequena cápsula logo abaixo da pele, na região da nuca do animal. A aplicação não exige anestesia e costuma causar apenas um leve desconforto, semelhante a uma vacinação.

Segundo a secretaria, o serviço, gratuito, seguirá enquanto houver estoque de microchips destinados à ação. A pasta estima que, além das cerca de 200 microchipagens realizadas no EcoFest, outras 300 possam ser feitas nos próximos dias.