Secretaria da Saúde de Caxias do Sul estuda redução de gastos no setor do Samu

As propostas incluem a retirada da gratificação de até 60% dos salários, diminuição dos servidores na farmácia do Samu e reformulação dos transportes. O assunto foi apresentado na reunião da Comissão da Saúde da Câmara de Vereadores na tarde desta segunda-feira (24)

