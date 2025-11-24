Secretaria da Saúde de Caxias do Sul estuda redução de gastos no setor do Samu

Servidores do Samu lotaram o plenário da Câmara na reunião da Comissão da Saúde nesta segunda. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com faixas de "não à precarização da urgência e emergência", servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) protestaram durante a reunião pública da Comissão da Saúde da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, na tarde desta segunda-feira (24). No encontro, foram discutidas as propostas da Secretaria da Saúde para a redução de custos do setor.

A discussão iniciou ainda em outubro, após a vereadora Rose Frigeri (PT) publicar um vídeo nas redes sociais alegando que as ambulâncias brancas (usadas para transportes de casos de baixa complexidade) e setores de apoio do Samu estariam sendo "terceirizados" e que a gratificação, que varia de 40% a 60% dependendo do grau de insalubridade, garantida por lei, "estava ameaçada". Na mesma época, o secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, disse que o que estava sendo negociado era somente a redução da gratificação.

Porém, na reunião desta segunda, Bueno trouxe uma análise técnica da pasta que pontuou sobre as questões abordadas pela vereadora. O caso da descentralização das ambulâncias foi descartado. Contudo, foi oferecida "uma manutenção do transporte de apoio vinculado ao Samu sobre a estrutura administrativa e logística".

Na proposta, é sugerido que a regulação das solicitações seja incorporada à Diretoria de Cuidados Especializados, do Centro Especializado em Saúde (CES), "garantindo a maior integração entre a regulação, o transporte existencial e o fluxo atendimento da rede municipal". Nesse caso, será necessário a nomeação de dois técnicos de enfermagem e dois motoristas do próprio Samu.

Sobre a farmácia do Samu, a proposta para não terceirizar foi a redução de servidores, de quatro para dois, além da adaptação dos horários, sendo das 7h às 19h, todos os dias. Para o período noturno, o enfermeiro de plantão seria o responsável pela reposição de medicamentos das ambulâncias, garantindo a continuidade no atendimento e abastecimento regular das equipes.

Atualmente a prefeitura investe R$ 27 milhões no Samu, somados aos recursos federais de R$ 3,8 milhões e R$ 2,7 milhões do estado, totalizando R$ 33,5 milhões mensais.

Gratificação em pauta

Já sobre a redução da gratificação, Bueno defendeu que é uma pauta que também está sendo discutida para outros setores da saúde. Ele explicou que a negociação vem dos 40% de gratificação a mais do que os 20% já garantidos pela periculosidade.

Uma comissão da prefeitura envolvendo o Sindiserv, e secretarias da Saúde, da Receita, das Finanças e de Recursos Humanos e o Ipam estão negociando essa questão. Segundo ele, a proposta também está sendo estudada pela Serviço Especializado de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) da prefeitura.

Além disso, Bueno destacou que o estudo da redução foi uma determinação do prefeito Adiló Didomenico.

— O prefeito Adiló determinou que a proposta fosse enviada para o Sesmt para avaliar a periculosidade e a insalubridade do ambiente de trabalho. Conforme a avaliação, vai ser feito então o parecer final e ser enviado para a Câmara para ser votada a redução ou ampliação dos 60% para cada tipo de trabalhador que compõe hoje Samu — esclarece Bueno.

Entretanto, os servidores do Samu defendem que a gratificação não seja retirada. Um deles foi o servidor Bruno Brum.

— Eu fico muito triste em ver a precarização, porque, para mim, a retirada dos 60%, que hoje é uma gratificação que nos foi dada lá no início do nosso funcionamento, é muito merecida, porque ela é o que nos dá o retorno de trabalharmos final de semana, feriado, noite, dia, nas intempéries do tempo. Sabemos que a retirada dessa gratificação de todos os serviços vai tirar o atrativo hoje que esses serviços têm em relação aos outros servidores da secretaria — destaca Bruno.

A presidente do Sindiserv, Silvana Piroli, disse que continuará defendendo a manutenção da gratificação. Na quinta-feira (27), uma comissão de servidores e da entidade vão conversar com o Executivo para tentar entrar em um consenso sobre o assunto.

— Você está em um trabalho, tem um salário, tem uma forma de contratação, aí de repente a empresa, porque está discutindo, vai lá e corta a gratificação para fazer outras coisas. É uma questão de prioridade. O Samu está funcionando, e tirar a gratificação é precarizar. As pessoas investem muito da sua vida, do seu tempo e recursos financeiros para ter a formação que eles têm, então a gratificação serve inclusive para isso, não tem nada exorbitante. Já provamos que a gratificação se paga com o serviço que é feito — defende Silvana.