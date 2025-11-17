Geral

Educação
Notícia

Saiba quem é a nova diretora-geral do Campus da Serra da UFRGS 

Anunciada no cargo nesta segunda-feira, Kelly Lissandra Bruch é doutora em Direito, pós-doutora em Agronegócios. Ela projeta o início do curso de Engenharia Mecânica no primeiro semestre

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS