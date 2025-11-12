Saiba quais as 18 cidades gaúchas que vão receber a Pipa Parade em 2026 

O projeto transforma barricas em grandes telas de arte a céu aberto. Divulgação / Divulgação

O Pipa Parade 2026, iniciativa da Wine Locals em parceria com o Governo do Estado, ocorrerá de 12 de janeiro a 12 de março, em 18 cidades do Rio Grande do Sul. Ametista do Sul, Antônio Prado, Bento Gonçalves, Canela, Caxias do Sul, Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Monte Belo do Sul, Pelotas, Pinto Bandeira, São João do Polêsine - Quarta Colônia, Santana do Livramento, São Francisco de Paula e Vacaria vão receber as obras que têm como foco celebrar a cultura do vinho e o espírito da colheita. A RBS é media partner da Pipa Parade 2026.

Cada cidade participante receberá esculturas personalizadas por artistas locais e nacionais, criando um percurso cultural que valoriza a diversidade do território gaúcho e impacta diretamente a economia dos municípios por meio do turismo.

Neste ano, o projeto tem como tema A Uva Sentida. Cada obra será composta por barricas que combinam arte visual, texturas e referências gustativas ou sonoras do período de Vindima. A curadoria é assinada por Anna Mattos, Camila Proto e Daniela Giovana Corso, com gestão e produção artística de Ana Fagundes, sob patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.