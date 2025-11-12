Geral

"A Uva Sentida"
Saiba quais as 18 cidades gaúchas que vão receber a Pipa Parade em 2026 

A curadoria da exposição é assinada por Anna Mattos, Camila Proto e Daniela Giovana Corso, com gestão e produção artística de Ana Fagundes

