Geral

Sedes administrativas e logísticas
Notícia

Saiba como será o centro de prevenção de desastres da Defesa Civil na Serra, que deve inaugurar em 2026

O terreno para instalação da sede está em análise e projeção é de que fique no bairro Bela Vista, ao lado do Colégio Imigrante. Modelo é inspirado em Houston, nos Estados Unidos. Santa Catarina, por exemplo, conta com unidades semelhantes

Marcos Cardoso

