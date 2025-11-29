Rua será bloqueada para obras no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul

Serão implantadas novas redes de drenagem. Ederson de Oliveira/SMO / Divulgação

A partir desta segunda-feira (1º), a Rua dos Lírios, no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, terá bloqueio total para permitir o avanço das obras de infraestrutura e drenagem realizadas pela Secretaria Municipal de Obras (SMO). A interdição marca o início da etapa de escavações profundas, considerada uma das fases mais complexas do projeto.

Segundo a prefeitura, os trabalhos iniciam no trecho da Rua dos Lírios que cruza com a Avenida dos Girassóis, onde serão implantadas novas redes de drenagem e executadas adequações estruturais previstas no projeto. Devido ao uso de maquinário pesado e ao grande volume de escavação, o trânsito será totalmente interrompido nesse ponto.

Conforme o avanço das obras, novos bloqueios poderão ocorrer em diferentes trechos, seguindo em direção à Rua Cristiano Ramos de Oliveira. Segundo a pasta, essas mudanças serão gradativas.

Transporte coletivo terá desvios