Atenção, motoristas!
Rua será bloqueada para obras no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul

Escavações profundas iniciam nesta segunda e afetam trânsito e linhas do transporte coletivo. Trabalhos iniciam no trecho da Rua dos Lírios que cruza com a Avenida dos Girassóis

