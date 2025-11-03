Geral

Atenção, motorista!
RS-122, em Caxias, terá bloqueio nesta terça-feira para nova etapa da obra de duplicação da ponte sobre o Arroio Tega

A ação está prevista para se iniciar às 15h, com tempo estimado de liberação do tráfego em aproximadamente 30 minutos

Gabriela Alves

