RS-122, em Caxias, terá bloqueio nesta terça-feira para nova etapa da obra de duplicação da ponte sobre o Arroio Tega

A RS-122, em Caxias do Sul, terá bloqueio temporário nesta terça-feira (4) no km 74, em Caxias do Sul, nas proximidades da ponte sobre o Arroio Tega. No local, estão em andamento as obras de duplicação da estrutura. A interdição será necessária para a execução da segunda etapa da detonação de sedimentos rochosos.

A ação está prevista para se iniciar às 15h, com tempo estimado de liberação do tráfego em aproximadamente 30 minutos.

O raio de evacuação será de cerca de 500 metros, abrangendo também a retirada de animais e criações, como cavalos, vacas e galinhas. Em caso de chuva, o trabalho será adiado.