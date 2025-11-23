Geral

Retorno do feriado do Dia da Consciência Negra tem movimento intenso na Rota do Sol, neste domingo 

Motoristas que retornam à Serra pela RS-453 encontram trechos de lentidão na chegada a Caxias do Sul. Não há registros de acidentes

