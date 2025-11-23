Retorno do feriado do Dia da Consciência Negra tem movimento intenso na Rota do Sol, neste domingo 

Tráfego se intensificou no final da tarde, no sentido Litoral-Serra Ulisses Castro / Agencia RBS

O dia de retorno dos serranos que foram passar o feriado estendido do Dia da Consciência Negra (celebrado no último dia 20) exigiu paciência na estrada. Um grande fluxo de veículos provocou lentidão em alguns trechos da Rota do Sol (RSC-453), principalmente na chegada a Caxias do Sul, desde as primeiras horas da tarde. Não houve registro de acidentes até o início da noite.

Por volta das 17h30min, 22 veículos por minuto passavam pela Rota do Sol na altura do distrito de Vila Seca. Apesar da lentidão, o trânsito fluía sem problemas em ambos os sentidos da pista. O movimento segue intenso no começo da noite e a tendência é de que permaneça assim até as 21h, de acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Não houve registro de acidentes com lesões graves ao longo do feriado prolongado na rodovia.