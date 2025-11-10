Retomada da tirolesa de cânion de Cambará do Sul ganha pré-venda de ingressos

Tirolesa no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul. Urbia Parques / Divulgação

A tirolesa do Cânion Fortaleza, no Parque da Serra Geral, em Cambará do Sul, será reaberta. De acordo com a Urbia Cânions Verdes, concessionária da unidade, a retomada é prevista para segunda quinzena de dezembro. A experiência, segundo a empresa, é a maior das Américas.

No Festuris, em Gramado, e a concessionária lançou a pré-venda de um voucher: o preço é de R$ 180 e esse ingresso será válido por até seis meses após a reabertura do atrativo.

Conforme a assessoria da Urbia, a pré-venda traz um valor promocional com 20% de desconto. O bilhete, ao mesmo tempo, não dá acesso aos parques da Serra Geral e Aparados da Serra.

De acordo com a concessionária, o objetivo da retomada é atender o fluxo de turistas no verão, o que pode incluir visitantes argentinos e uruguaios.

No início do segundo semestre de 2024, a tirolesa havia sido fechada por conta de um baixo fluxo de visitas, conforme a Urbia. Os motivos para isso seriam a catástrofe climática de maio de 2024 e as dificuldades de logística.

Como funciona a experiência

Para acessar a tirolesa, o visitante precisará percorrer a trilha ao Alto Mirante para chegar até a plataforma, O percurso leva cerca de 20 minutos.

Segundo a Urbia, a descida pela tirolesa dura em média um minuto e meio em uma velocidade aproximada de 30 km/h. O passeio é descrito como uma contemplação da natureza dos parques.