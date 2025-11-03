Geral

Cofres públicos
Notícia

Renegociação de dívidas com o Samae arrecada mais de R$ 7,6 milhões 

O valor recuperado supera o alcançado no programa de 2023, que foi de R$ 6,9 milhões. O montante deve ser usado para obras de ampliação das redes de água e de esgoto

