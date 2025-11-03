Renegociação de dívidas com o Samae arrecada mais de R$ 7,6 milhões 

Além dos R$ 26 milhões que a prefeitura de Caxias do Sul arrecadou com o Programa de Recuperação Fiscal (Refis), a ação no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) renegociou R$ 7,6 milhões em dívidas. O valor recuperado supera o alcançado no Refis 2023, que foi de R$ 6,9 milhões.
De acordo com informações da Superintendência Comercial do Samae, quando o Refis começou, em 15 de maio, 6.611 consumidores estavam inscritos em dívida ativa, somando R$ 18,7 milhões em pendências. Adicionando os juros e as multas, o valor ultrapassa os R$ 36,6 milhões.
Após os cinco meses do programa, foram realizadas 2.097 operações com pessoas físicas ou jurídicas que estavam em débito com a autarquia. A oportunidade de pagar à vista, com 100% de desconto de juros e multa, injetou R$ 285.309,30 nos cofres do Samae.
Os demais valores foram renegociados em até 120 parcelas, com descontos gradativos e inversamente proporcionais ao prazo de pagamento, mas, no total, R$ 739.036,08 já foram pagos.
Segundo o diretor-presidente do Samae, João Uez, a arrecadação será revertida em obras, como de ampliação das redes de água e de esgoto.