Renegociação de dívidas com o Samae arrecada mais de R$ 7,6 milhões 

Além dos R$ 26 milhões que a prefeitura de Caxias do Sul arrecadou com o Programa de Recuperação Fiscal (Refis), a ação no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) renegociou R$ 7,6 milhões em dívidas. O valor recuperado supera o alcançado no Refis 2023, que foi de R$ 6,9 milhões.

De acordo com informações da Superintendência Comercial do Samae, quando o Refis começou, em 15 de maio, 6.611 consumidores estavam inscritos em dívida ativa, somando R$ 18,7 milhões em pendências. Adicionando os juros e as multas, o valor ultrapassa os R$ 36,6 milhões.

Após os cinco meses do programa, foram realizadas 2.097 operações com pessoas físicas ou jurídicas que estavam em débito com a autarquia. A oportunidade de pagar à vista, com 100% de desconto de juros e multa, injetou R$ 285.309,30 nos cofres do Samae.

Os demais valores foram renegociados em até 120 parcelas, com descontos gradativos e inversamente proporcionais ao prazo de pagamento, mas, no total, R$ 739.036,08 já foram pagos.