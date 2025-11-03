Geral

Reformulado há seis meses, serviço atende mais de 300 estudantes autistas e com dificuldade de aprendizagem em Caxias do Sul 

Renomeado como Centro Municipal de Atendimento Pedagógico e Especializado, o Cemape concentra agora, também, o público do Cinede, inaugurado no ano passado

Alana Fernandes

