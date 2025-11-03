Reformulado há seis meses, serviço atende mais de 300 estudantes autistas e com dificuldade de aprendizagem em Caxias do Sul 

A estudante Vitória, 11 anos, participa das atividades há dois meses. Na foto, em atendimento com a psicopedagoga e psicomotricista Tais Branco Aver. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Desde maio, estudantes autistas e aqueles com dificuldade de aprendizagem da rede municipal de Caxias do Sul recebem apoio gratuito em um mesmo espaço. Renomeado como Centro Municipal de Atendimento Pedagógico e Especializado, o Cemape concentra agora, também, o público do antigo Centro de Intervenção Educacional Especializada (Cinede), que havia sido inaugurado no ano passado, em outro endereço.

A unificação dos serviços teve o objetivo de otimizar o trabalho dos servidores e facilitar o acesso das famílias, segundo a gerente do Cemape, Camila Bristot Terres. Outra proposta é que os diferentes perfis atendidos se integrem e interajam, o que é considerado positivo para o desenvolvimento. São oferecidos cerca de 530 atendimentos mensais para 324 crianças e adolescentes matriculados do 1° ao 9° ano.

— Foi uma mudança considerada positiva e vemos isso a partir da frequência deles. As famílias são assíduas, valorizam e nos trazem muitos relatos do quanto é valoroso esse atendimento. — sinaliza Camila.

O espaço é voltado aos estudantes que apresentam transtornos de aprendizagem, Transtorno do Espectro Autista, altas habilidades e alunos de outras nacionalidades com dificuldades de adaptação à língua portuguesa.

Os atendimentos são semanais, com duração de cerca de uma hora, para grupos de até três pessoas. O encaminhamento é feito pelas escolas municipais, a partir de observações na rotina e no comportamento dos alunos.

Moradora do bairro Villa-Lobos, a dona de casa Raquel Chuquertt de Seni Drum, 43, anos, conta que o centro tem auxiliado no desenvolvimento da filha dela, a estudante Vitória, 11. A menina foi pré-diagnosticada com autismo e TDHA e frequenta o Cemape há cerca de dois meses.

— O apoio é tremendo aqui, fui muito bem recebida. A Vitória entrou sem saber ler e escrevia muito pouco sozinha. Hoje, já consegue escrever palavras curtas e ler algumas. Ela adora vir aqui, evoluiu muito — comenta.

Estrutura

O Cemape é dividido em sete salas de atendimento, com a presença de 16 profissionais, voltados à psicopedagogia, psicomotricidade, arteterapia, língua portuguesa, comunicação e processamento auditivo. Também há suporte de psicologia e serviço social para os familiares.