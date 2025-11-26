Rainha e princesas convidam presidente Lula para Festa da Uva, em Caxias do Sul

Trio da Festa da Uva entrega convite para o presidente Lula. Ricardo Stuckert / Divulgação

A rainha Elisa D'Mutti e as princesas Júlia Dallegrave Scopel e Letícia Comin, convidaram nesta quarta-feira (26) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, para participar da 35ª edição da Festa da Uva. A agenda em Brasília se tornou uma tradição e reforça a projeção nacional da festividade caxiense.

Junto do convite, o presidente Lula também foi presenteado com vinhos da Serra.

— O presidente foi extremamente receptivo e demonstrou grande respeito pela história da Festa da Uva. Entregamos o convite e um presente simbólico, representando o legado dos imigrantes e a força cultural de Caxias do Sul. Foi um momento de diálogo muito positivo e de valorização do nosso evento — declarou o presidente da Comissão Comunitária da Festa, Fernando Bertotto.

Além da visita à presidência, o trio também realizou visitas institucionais à Petrobras, Secom, BNDES, Conab, Vice-Presidência da República, Ministério do Turismo, Ministério da Cultura, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e ao Congresso Nacional.

Entre as autoridades convidadas para a Festa da Uva estão a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e Edegar Pretto, diretor-presidente do Conab.

A comitiva caxiense contou também com a deputada federal Denise Pessôa, o presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Lucas Caregnato, a diretora-executiva, Carla Pezzi, e a diretora social, Paula Viezzer.