Queda de granizo atinge produção de uva e outras frutas no interior de Caxias do Sul

Chuva de pedras de gelo aconteceu por volta das 4h desta sexta-feira (28). Secretaria da Agricultura,Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul / Divulgação

Uma queda de granizo atingiu propriedades do interior de Caxias do Sul na madrugada desta sexta-feira (28). O secretário municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), Rudimar Menegotto, afirma que produtores relatam perdas em localidades como São Valentim da 2ª Légua, na comunidade de Forqueta Baixa (limite com a cidade de Vale Real); em Caravaggio, São Luiz e São Pedro da 3ª Légua; e São Braz, no distrito de Fazenda Souza.

— É na primavera que normalmente acontecem esses eventos. Mas hoje eles estão se tornando mais comuns em qualquer momento. O que é anormal são regiões que não tinham ocorrência de granizo, como a 2ª Légua, que há dois anos consecutivos sofre com isso — salienta Menegotto.

Leia Mais Defesa Civil alerta para risco de queda de granizo, chuva forte e rajadas de vento no RS

A chuva de pedras de gelo aconteceu por volta das 4h. A Smapa ainda deve contabilizar os prejuízos obtidos pelos produtores, que compartilham imagens de cultivos afetados. Essas regiões têm produções que variam entre uva, maçã, ameixa, pêssego e caqui.

— São Valentim da 2ª Légua é uma região de uva, que vende uva in natura, encaixotada. A perda com certeza vai ser grande porque a uva para consumo in natura tem que estar perfeita. Um produtor me relatou que começou a colher ontem — diz o secretário.

Granizo previsto pela Defesa Civil

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para possibilidade de granizo, rajadas de vento, chuva forte e raios nesta sexta-feira (28).

As instabilidades estavam previstas para a metade Leste do Estado e, em áreas da Costa Doce, Região Metropolitana de Porto Alegre, parte dos Vales, da Serra e no Litoral Norte.