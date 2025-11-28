Geral

Queda de granizo atinge produção de uva e outras frutas no interior de Caxias do Sul

Produtores relatam perdas em localidades como São Valentim da 2ª Légua, na comunidade de Forqueta Baixa (limite com a cidade de Vale Real). Secretaria Municipal da Agricultura levanta prejuízos junto aos moradores

Luca Roth

