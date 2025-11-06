Quase 100 carros abandonados foram recolhidos das ruas de Caxias do Sul em 2025

Remoção de veículos abandonados deve ser solicitada pelo Alô Caxias. Ulisses Castro / Agencia RBS

Em Caxias do Sul, o abandono de veículos em vias públicas tem sido combatido quase exclusivamente por meio de denúncias feitas pela população. De janeiro a outubro deste ano, 95 automóveis foram recolhidos pela fiscalização da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), a partir de registros feitos no canal Alô Caxias.

Apesar do número expressivo, o município não sabe quantos carros abandonados estão espalhados pela cidade, e não há previsão para a realização de um levantamento.

Conforme o secretário da pasta, não há um número de quantos veículos estão nessa situação nas ruas e nem há prazo para que um levantamento seja feito.

— Infelizmente, são muitos carros. Não posso dizer um percentual, porque é em vários bairros da cidade. E a gente é motivado por denúncias, no Alô Caxias — afirma o titular da pasta, Elisandro Fiuza.

De acordo com o secretário, antes da remoção do carro, que é feita pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a SMTTM tenta localizar o proprietário para solicitar que ele retire o veículo da via pública.

— Às vezes, nós conseguimos isso e outras vezes, infelizmente, nós não conseguimos o contato com o proprietário. Outras vezes, recebemos a negativa do mesmo e a gente tem que fazer a remoção — observa o secretário.

Desde outubro de 2018, Caxias do Sul tem uma lei regulamentada que autoriza o poder público a recolher veículos abandonados. A legislação dispõe que quando a população identificar algum veículo que possa estar abandonado, deve acionar a fiscalização de trânsito pelo telefone 118. De acordo com o documento, o fiscal vai até o local e aplica um adesivo. A partir disso, começa a contar o prazo de 30 dias, caso o veículo tenha placa, ou de 15 dias, caso não tenha.

Passado o prazo, se o carro ainda estiver no ponto, ele é considerado abandonado e é aberto um processo para a remoção. Durante a tramitação, são realizados laudos e anexadas fotos e documentos do veículo. O proprietário também é procurado para ser informado do processo, que dura cerca de 60 dias.

No entanto, essa lei não é aplicada pelo município. Isso porque a prefeitura precisaria contratar uma empresa, via licitação, para realizar o processo. Hoje, o procedimento é feito pelo Detran, quando acionado pela SMTTM. A remoção é feita por meio de um convênio firmado entre o município e o órgão estadual, por guinchos credenciados. Os veículos são encaminhados para depósitos do Detran e não ficam sob responsabilidade do poder público municipal.

O Código de Posturas do município prevê que veículos estacionados em via pública há mais de 15 dias, sem placas de identificação, ou por mais de 30 dias, com placas de identificação, podem ser removidos, mesmo que estacionados em local permitido.

— O carro estacionado tem que estar com os pneus cheios, todo fechado, vidros fechados, tudo organizado — explica o secretário Fiuza.