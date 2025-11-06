Geral

Após denúncias
Notícia

Quase 100 carros abandonados foram recolhidos das ruas de Caxias do Sul em 2025

O Código de Posturas do município prevê que veículos estacionados em via pública há mais de 15 dias, sem placas de identificação, ou por mais de 30 dias, com placas de identificação, podem ser removidos

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS