Quase 10 anos após a abertura da Rua Cristóforo Randon, prefeitura de Caxias espera começar a construir pavilhões ainda em 2025

Rua foi alargada em 2016 e recicladores permanecem nas margens da via. Ulisses Castro / Ulisses Castro

Um problema histórico de Caxias do Sul voltou ao debate após a morte de um homem no último sábado (8) dentro de uma reciclagem que pegou fogo na Rua Cristóforo Randon, no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz. Isso porque, desde o alargamento da via, em 2016, que teve um investimento de R$ 5 milhões, o local se tornou um ponto de acúmulo de entulhos. A prefeitura tem o objetivo de construir um pavilhão seguro para regularizar a atuação dos recicladores. Mesmo faltando pouco mais de um mês e meio para o fim do ano, a prefeitura acredita que projeto pode começar a sair do papel ainda em 2025.

— Temos que aguardar a definição do banco (Banrisul). O banco tem uma estrutura toda em função de regulação, em função de compromisso, mas eu acredito que ainda neste ano devemos estar construindo os novos pavilhões, que permitirão a recolocação desse trabalho da reciclagem — disse, sábado, o secretário municipal de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon.

A novela em busca de uma solução para liberar a rua e realocar os recicladores vem de longa data. A Cristóforo Randon, entre as ruas Bento Gonçalves e João Batista Scalabrini, teve a obra de alargamento finalizada em 2016. Um ano depois, a grande quantidade de lixo espalhado na calçada por conta da presença de reciclagens às margens da via já tomava conta do espaço. O ponto fica ao lado do Estádio Centenário, casa da SER Caxias.

Em 2023, houve o projeto de construção de cinco pavilhões, ao lado do Estádio Centenário, doado pela SER Caxias ao município. Ele previa que os pavilhões fossem erguidos numa área total de 2.593m², situada no cruzamento entre as ruas Dom João Batista Scalabrini e Cristóforo Randon, nos fundos do campo suplementar do clube. Os novos espaços contariam com infraestrutura completa, incluindo banheiros, vestiários, pátio e paredes corta-fogo.

Em 2024, foi firmado um termo entre o município e o Banrisul para delimitar a obrigação entre as partes no processo de transferência da área. Já em março de 2025, a prefeitura informou que as negociações estavam avançando. Na ocasião, foi dito que a tratativa entre a SER Caxias e o Banrisul para a obtenção do terreno estava finalizada e agora passava por comitês do banco para validação.

Assinatura esperada para 2025

No último sábado, ainda no local do incêndio, o prefeito Adiló Didomenico informou que já há um projeto da prefeitura para transferir os recicladores para pavilhões seguros e assim também liberar a Cristóforo Randon para o trânsito.

— O meu temor sempre foi, e disse isso em várias reuniões, é incêndio. Nada contra o reciclador, a gente sabe que traz problemas no trânsito, mas (tem) o risco que representa esse tipo de atividade no meio da vila. E se o que está acontecendo hoje (no sábado) tivesse acontecido num dia de vento ao contrário, sol forte, talvez os bombeiros não dessem conta de atacar, porque o acesso é muito difícil — afirmou o prefeito, no sábado.

Também no sábado, o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, disse que o processo que envolve prefeitura, SER Caxias e o Banrisul está em análise jurídica no banco.

— Acredito que ainda neste ano assinaremos o contrato entre as três partes. Havia um problema com as matrículas quando houve a abertura da Rua Cristóforo Randon, foi feito um ajuste nas matrículas dos lotes, dos terrenos, enfim, que foram desapropriados, consequentemente aquilo que havia sido aprovado anteriormente pelo conselho do banco precisa ser ratificado. Era uma matrícula única de vários lotes e agora estão individualizadas, inclusive com a medida correta, georreferenciada. Após a assinatura do contrato, se inicia o processo de desafetação daquelas ruas, aquilo na origem é um loteamento da década de 1950. Se faz a desafetação das ruas para fazer a permuta entre o município e o Caxias dos lotes, recebendo aquela área que vai nos permitir construir os pavilhões — explica, sobre a questão técnica.

Caberlon informa ainda que a parte da construção cabe ao município em uma contrapartida de um empreendedor que fez um loteamento.