Geral

Euzébio Beltrão de Queiroz 
Notícia

Quase 10 anos após a abertura da Rua Cristóforo Randon, prefeitura de Caxias espera começar a construir pavilhões ainda em 2025

No último sábado, um homem morreu em um incêndio que atingiu uma reciclagem. Desde o alargamento da via, as reclamações são constantes sobre o acúmulo de lixo na região. O processo para retirada dos recicladores e erguer um novo espaço envolve prefeitura, SER Caxias e Banrisul e está em análise jurídica no banco, segundo o poder público

Marcos Cardoso

