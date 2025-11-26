Projetos selecionados pelo financiamento de turismo de Caxias do Sul devem ser divulgados em janeiro de 2026

O Parque Mário Bernardino Ramos, também conhecido como Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva, é um dos locais que recebem as atividades de grande porte de Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

A lista oficial dos projetos selecionados pelo Financiamento Municipal do Turismo de Caxias do Sul (Fintur) deve ser divulgada em janeiro de 2026. O edital teve quatro participantes no setor de eventos. O valor total que pode ser investido é de R$ 160 mil, dos R$ 421 mil destinados no certame inicialmente.

De acordo com Rafael dos Santos, do comitê do Fintur, a comissão de avaliação e seleção fará a análise dos projetos inscritos no início de dezembro. Após esse processo, será aberto um prazo para recursos. Caso ocorra alguma intervenção, os documentos retornam para avaliação.

— Com a questão dos feriados e pontos facultativos, é bem provável que a lista definitiva só seja divulgada em janeiro de 2026 — disse Rafael.

Os quatro projetos inscritos envolvem eventos de quatro ou mais dias, sendo assim, o valor máximo que podem receber é de até R$ 40 mil cada, como definido no edital. Conforme Rafael, o montante ainda pode reduzir, mas, como houve poucos participantes, o valor que sobrar dos R$ 421 mil destinados para o certame será devolvido ao município.

— Não tem como prever se todos os projetos vão ser aprovados com o valor que foi solicitado. Isso só no final do processo. Mas, se pegarmos o cenário de que todos recebam uns R$ 40 mil, nós temos R$ 160 mil e o restante volta para o município para eles definirem o que vão fazer com o recurso. Não será redistribuído entre os vencedores — reforçou.

Ainda em outubro, a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico optou para prorrogar as inscrições e promoveu diversas reuniões com os interessados para tirarem dúvidas sobre o edital. Contudo, ainda houve baixa adesão. Segundo Rafael, a ideia era que tivesse de quatro a oito projetos participando, mas ainda vão avaliar os motivos do baixo número.

— Esperávamos de quatro a oito. Porém, teve uma adesão às reuniões muito maior que o número de projetos e a expectativa. Já fizemos um levantamento preliminar para ver o motivo do pessoal ter ido nas reuniões e não ter apresentado projetos — destacou.

O secretário da pasta, Felipe Gremelmaier, acredita que, por ser um projeto inédito, ainda ficou dentro do esperado e que vão estudar melhorias para o próximo edital.