Geral

Incentivo
Notícia

Projetos selecionados pelo financiamento de turismo de Caxias do Sul devem ser divulgados em janeiro de 2026

O edital teve quatro inscritos no setor de eventos, e os projetos ainda passarão por avaliação. Caso aprovados, o valor investido deve ser de aproximadamente R$ 160 mil entre os beneficiados

Renata Oliveira Silva

