Projeto piloto para sistema antigranizo contemplará 14 cidades da Serra

Deputados estaduais em reunião com o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos. Gustavo Mansurl / Divulgação

O Programa Antigranizo deve contemplar 14 municípios da Serra e dos Campos de Cima da Serra. Nesta quarta (14), deputados estaduais realizaram reunião com o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, para definir a participação do Estado na implantação e acompanhamento do sistema.

Os municípios que demonstraram interesse em participar do projeto são Ipê, Antônio Prado, Nova Pádua, Nova Roma do Sul, Flores da Cunha, São Marcos, Caxias do Sul, Farroupilha, Pinto Bandeira, Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Garibaldi e Carlos Barbosa. Além disso, há mais três cidades que devem se manifestar para receber o sistema.

Os recursos para a instalação devem partir do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis), enquanto a manutenção ficará sob responsabilidade dos municípios. Os investimentos devem ser em torno de R$ 15 milhões.

— É importante destacarmos que, além de proteger os agricultores familiares, que são mais suscetíveis aos desastres climáticos, esse sistema também auxilia os municípios como um todo, pois a proteção se estende às casas e aos negócios locais. É uma forma de resguardar o meio urbano e o rural — descreveu o deputado estadual Elton Weber (PSB), que organizou a articulação.

De acordo com a assessoria de Weber, Lemos e o secretário da Agricultura, Edivilson Brum, garantiram que o Estado realizará estudos técnicos para assegurar o bom funcionamento do programa durante o projeto piloto. A expectativa é de que, com resultados positivos, o sistema possa ser ampliado para outras localidades.

A previsão para instalação deve partir de um acerto entre os municípios e a Secretaria da Agricultura.