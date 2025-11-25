Geral

Pertencimento
Notícia

Projeto de educação patrimonial em escola de Santa Tereza recebe destaque estadual por valorizar identidade local

Iniciativa que busca manter vivo o patrimônio material e imaterial da cidade disputa prêmio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS

Alessandro Manzoni

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS