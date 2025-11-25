Projeto de educação patrimonial em escola de Santa Tereza recebe destaque estadual por valorizar identidade local

Alunos do 1º ao 5º ano participam das aulas de Educação Patrimonial em Santa Tereza. Patrícia Pasini / Acervo pessoal

Reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) por seu casario histórico, Santa Tereza quer garantir que as novas gerações sigam valorizando e mantendo viva a identidade arquitetônica da cidade. Para isso, o pequeno município da Serra instituiu a Educação Patrimonial como disciplina permanente no Ensino Fundamental, inserida semanalmente no currículo da Escola Municipal Rodrigues Alves.

A proposta, que se iniciou em 2024, promove aulas que estimulam pertencimento, cuidado e leitura da paisagem urbana como identidade local. Tamanha é a importância, que a iniciativa foi reconhecida pelo Prêmio CAU/RS 2025, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado, na categoria Poder Público. Agora, disputa o voto popular no Prêmio Destaque, dentre oito finalistas (veja abaixo como participar da votação).

Pioneiro no Estado, o projeto tornou-se política pública permanente, com aulas ministradas pela arquiteta especialista em Patrimônio Histórico Patrícia Pasini às turmas do 1º ao 5º ano, sempre às terças-feiras pela manhã. São cerca de 65 alunos contemplados.

— Santa Tereza é uma das menores cidades da Serra gaúcha, mas é uma das mais significativas em termos de preservação do casario histórico e da memória da imigração italiana. O poder público local compreendeu que a preservação do patrimônio começa pela educação e pela consciência coletiva, e que essa consciência se forma desde cedo, no ambiente escolar — destaca a arquiteta.

Uma das atividades desenvolvidas em sala de aula são oficinas onde as crianças aprendem ofícios vindos com a imigração italiana. Patrícia Pasini / Acervo pessoal

Nas aulas, as crianças aprendem sobre o patrimônio material — as casas, as praças, os monumentos, as paisagens culturais — e também sobre o patrimônio imaterial, que se vive nas festas, nas receitas, nos sotaques, nas memórias e nas histórias contadas pelas famílias.

— As atividades despertam o olhar atento para a importância de honrar a história e os antepassados, valorizando os gestos, ofícios e modos de vida que construíram a identidade local. A partir dessa vivência, os alunos desenvolvem senso de pertencimento, responsabilidade e zelo pelo lugar onde vivem, entendendo o patrimônio não como algo distante, mas como parte do cotidiano e da própria formação cidadã — complementa.

Por meio de projetos, exposições, entrevistas, caminhadas e atividades compartilhadas, o conhecimento ultrapassa os muros da escola e alcança as famílias, os funcionários, os professores e os moradores da cidade, que se envolvem de forma afetiva nas ações. Assim, o processo educativo reverbera no tecido social, reconectando gerações em torno da valorização da arquitetura, da história e do pertencimento coletivo.

— Eu já consigo observar muitos resultados nestes dois anos de aulas: o entusiasmo dos alunos em compreender sua origem, o orgulho que eles têm hoje de sua história, o engajamento das famílias e o fortalecimento do orgulho local. Tudo isso revela que a Educação Patrimonial é também um exercício de cidadania, sensibilidade e pertencimento — reforça.

