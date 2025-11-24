Programação do 34º Encanto de Natal de Ana Rech começa na próxima semana com o retorno dos tradicionais presépios

Dezembro começa com programação natalina intensa no bairro Ana Rech, em Caxias do Sul. A partir da próxima segunda-feira (1°), as atividades se iniciam com o retorno da tradição dos presépios da comunidade, porém, em um novo formato.

O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (24), quando houve o evento de lançamento oficial da festividade na Associação dos Amigos de Ana Rech (Samar).

No local foram instalados 35 presépios decorados e organizados pela comunidade local, tendo escolas, empresas e entidades envolvidas na ação. A visitação irá ocorrer a partir da próxima segunda-feira (1°), 18h30min.

— Estamos resgatando cada vez a tradição dos presépios. Todos os expostos aqui representam um grupo e sua visão do Natal e é isso que representa o Natal: juntos somos mais fortes. Isso é importante para a tradição e para o turismo como um todo. E já temos meta para o ano que vem: aumentar o número de presépios — pontua o presidente da Samar, Paulo Ballardin.

Apesar das atividades já começarem dia 1º, a solenidade oficial de abertura da programação acontece no dia 6 de dezembro, um sábado, quando está previsto o desfile cênico pela Avenida Rio Branco, às 20h. O evento será finalizado com a chegada do Papai Noel, na Praça Padavena. No mesmo dia acontecerá a Feira Natalina, na Rua Silvia Faccioli, das 17h às 22h.

Entre os dias 1° e 5, a artista Dóris Laroque irá conduzir um projeto de contação de histórias pelas escolas da região. Ao todo, 10 escolas receberão o projeto.

No domingo (7), o Coral de Ana Rech irá se apresentar na Aldeia dos Presépios. O grupo sobe ao palco às 19h.

No dia 14 está agendada a procissão luminosa, que parte da igreja de Ana Rech e segue até o Colégio Murialdo. O evento também contará com a encenação do Presépio Vivo.

Na sequência acontece o Concerto de Natal com Celso Santos, às 21h, na Aldeia dos Presépios.

Programação

6 de dezembro

17h às 22h - Feira Natalina

- Feira Natalina 20h - Desfile Cênico e abertura oficial da programação

7 de dezembro

19h - Apresentação do Coral Ana Rech

13 de dezembro

20h - Cantata de Natal com Triadi, na Aldeia dos Presépios

14 de dezembro