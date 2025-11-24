Geral

Lançamento
Notícia

Programação do 34º Encanto de Natal de Ana Rech começa na próxima semana com o retorno dos tradicionais presépios

Conjunto de 35 presépios foi montado na sede do Samar por grupos da comunidade. Atração abre ao público para visitação na segunda-feira (1º)

Tamires Piccoli

