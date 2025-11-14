Programa Troca Solidária será realizado em 12 bairros de Caxias neste sábado

Troca Solidária no último sábado em Caxias André Vidmann / Codeca / Divulgação

Neste sábado (15), 12 bairros e loteamentos de Caxias recebem o programa Troca Solidária, atividade realizada pela Codeca. A cada 4kg de resíduos seletivos doados, o participante recebe 1kg de frutas e hortaliças da estação. O limite é de 15kg por família.

Em novembro, em duas edições, foram distribuídas 12,5 toneladas de alimentos para 1.602 famílias que compareceram nos pontos de troca

O Troca Solidária ocorre sempre aos sábados de forma itinerante. Mesmo se chover ela está mantida.

Confira a programação deste sábado: