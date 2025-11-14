Programa Troca Solidária será realizado em 12 bairros de Caxias neste sábado

Neste sábado (15), 12 bairros e loteamentos de Caxias recebem o programa Troca Solidária, atividade realizada pela Codeca. A cada 4kg de resíduos seletivos doados, o participante recebe 1kg de frutas e hortaliças da estação. O limite é de 15kg por família.
Em novembro, em duas edições, foram distribuídas 12,5 toneladas de alimentos para 1.602 famílias que compareceram nos pontos de troca
O Troca Solidária ocorre sempre aos sábados de forma itinerante. Mesmo se chover ela está mantida.
Confira a programação deste sábado:
- 8h às 9h – Asa do Aeroporto: Rua Ernesto Pizzamiglio, esquina Rua das Jabuticabas.
- 8h às 9h – Centenário: Rua Hipólito José da Costa, esquina Avenida Dr. Mário Lopes.
- 8h às 9h – Belo Horizonte: Rua dos Caminhoneiros (EMEF Tancredo Neves).
- 10h às 11h – Planalto: Rua Natal Idalino Fadanelli (ao lado da quadra de areia).
- 10h às 11h – São Vicente: Rua Assis Brasil (UBS).
- 10h às 11h – Primeiro de Maio: Rua Giácomo Capeletti (Centro Comunitário).
- 14h às 15h – Kayser: Avenida Rio Branco, esquina Rua Vergínio Tonietto.
- 14h às 15h – Campos da Serra: Rua Marieli Cardoso de Oliveira (UBS).
- 14h às 15h – Vitória: Rua Carlos Molon (área verde).
- 16h às 17h – Paraíso Cristal: Rua A, próximo à Rua Carlos Debastiani.
- 16h às 17h – Portinari: Rua São Matheus, próximo à pedreira.
- 16h às 17h – Conquista: Avenida Cabo Machado Severo (ao lado da escola).