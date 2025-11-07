Programa Troca Solidária será realizado em 12 bairros de Caxias neste sábado

Neste sábado (8), 12 bairros de Caxias recebem o programa Troca Solidária. A atividade é realizada pela Codeca e a cada quatro quilos de resíduos seletivos doados, recebe um quilo de frutas e hortaliças da estação. O limite é de 15 quilos por família.
Na primeira edição de novembro, foram distribuídas mais de 6 toneladas de alimentos para 848 famílias que compareceram nos pontos de troca e entregaram 25,4 toneladas de resíduos seletivos.
Desde o início do ano, o programa arrecadou mais de 1,2 mil toneladas de resíduos seletivos e distribuiu mais 292 toneladas de alimentos para 36 mil famílias. O Troca Solidária ocorre sempre aos sábados de forma itinerante, contemplando todas as regiões da cidade.
Mesmo se chover a Troca Solidária está mantida.
Confira a programação deste sábado:
- 8h às 9h – Rota Nova: Estrada Municipal Pedro Dedavid (portaria).
- 8h às 9h – Serrano: Rua Benício Gomes de Souza, 216.
- 8h às 9h – Beltrão de Queiroz: Rua Cristóforo Randon (lateral do posto Coocaver).
- 10h às 11h – Reolon/Vale da Esperança: Rua Adyles dos Santos (Centro Comunitário).
- 10h às 11h – Cânyon: Rua dos Torneadores.
- 10h às 11h – Fátima Baixo: Rua Clementina Grasselli, esquina Avenida Dr. Mário Lopes.
- 14h às 15h – Monte Carmelo: Rua Pajé, esquina Rua Francisco Beltrão de Queiroz.
- 14h às 15h – Vila Lobos: Rua das Esmeraldas, esquina Rua dos Diamantes.
- 14h às 15h – Mariani: Rua Vergínia Botini Reuse (Centro Comunitário).
- 16h às 17h – Aeroporto: Rua Flávio Chaves, esquina Rua Albano Caberlon.
- 16h às 17h – São Caetano: Rua Gécio Alves de Oliveira, esquina Rua Giovanni Borgo.
- 16h às 17h – São Gabriel: Rua Aida Esther da Rosa Del Canalle (Centro Comunitário).