Programa Troca Solidária será realizado em 12 bairros de Caxias neste sábado

Neste sábado, 12 bairros e loteamentos serão contemplados na Troca Solidária. Codeca / Divulgação

Neste sábado (8), 12 bairros de Caxias recebem o programa Troca Solidária. A atividade é realizada pela Codeca e a cada quatro quilos de resíduos seletivos doados, recebe um quilo de frutas e hortaliças da estação. O limite é de 15 quilos por família.

Na primeira edição de novembro, foram distribuídas mais de 6 toneladas de alimentos para 848 famílias que compareceram nos pontos de troca e entregaram 25,4 toneladas de resíduos seletivos.

Desde o início do ano, o programa arrecadou mais de 1,2 mil toneladas de resíduos seletivos e distribuiu mais 292 toneladas de alimentos para 36 mil famílias. O Troca Solidária ocorre sempre aos sábados de forma itinerante, contemplando todas as regiões da cidade.

Mesmo se chover a Troca Solidária está mantida.

Confira a programação deste sábado: