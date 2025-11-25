Programa que busca soluções para empresas da Serra tem impacto potencial de R$ 29 milhões em cinco anos

Espaço Conexo, hub de inovação da Randoncorp. Ulisses Castro / Agencia RBS

Voltado para a busca de soluções para situações reais nas empresas, o Programa Exo, que está dentro do Conexo — hub de inovação da Randoncorp —, calcula que em cinco anos, o impacto potencial gerado foi de R$ 29 milhões, com a participação de mais de 200 projetos. No período, 150 pessoas e 30 empresas integraram a iniciativa.

Os projetos também demonstraram impacto em pontos como a produtividade, eficiência e transformação digital das empresas participantes.

— O Exo nasceu para acelerar a inovação dentro das empresas, conectando metodologias, pessoas e ecossistemas. Em cinco anos, conseguimos gerar impacto real e preparar times para pensar e agir de forma inovadora em ambientes de complexidade — afirmou o COO da Rands e vice-presidente executivo da Randoncorp, Daniel Martin Ely.

O balanço é apresentado oficialmente na noite desta terça-feira (25), no evento Exo 5 Anos: Jornada de Inovação, realizado na Arena Conexo (Rua Atílio Andreazza, 3.480, bairro Interlagos).

O Exo é descrito como uma jornada prática que conduz empresas desde a identificação e exploração de desafios, passando pela validação das soluções e entrega dos projetos. A metodologia inclui ferramentas como design thinking, métodos ágeis, storytelling, pitch, comunicação assertiva e análise de viabilidade sob a ótica de pessoas, tecnologia e finanças.

— Celebrar cinco anos do Exo é reafirmar o compromisso do Conexo com uma inovação que gera valor real para as empresas. Os resultados alcançados mostram que quando conectamos pessoas, desafios e metodologias certas, conseguimos transformar boas ideias em soluções que fortalecem a competitividade dos negócios — destacou o head do Conexo, Bruno Bazanella.

Impactos reais no dia a dia

— Tomamos realmente um banho de loja — definiu Fabiano da Silva Salles, 25, que atua como analista de engenharia de logística na Fras-le, sobre o Exo.

Participando da turma de 2025, Salles criou uma solução para a substituição de embalagens descartáveis por reutilizáveis para os coprodutos fabricados pela empresa, o que dá maior controle na rastreabilidade, além de redução no descarte e uma potencial geração de economia.

Fabiano, no espaço do Conexo. Randoncorp / Divulgação

O analista destacou que o programa possibilitou o desenvolvimento de habilidades, além de ouvir experiências de outros profissionais. Um dos ganhos foi ver situações de uma outra forma.

— Todas as embalagens que possuímos no nosso fluxo são embalagens descartáveis. Estamos propondo uma embalagem reutilizável dentro do fluxo. Fazemos todo esse giro e acabamos descartando algumas vezes, então estamos propondo reutilizar no sistema da empresa, e aí colher esses frutos de ter essa embalagem e só fazer uma embalagem — contou Salles, projetando ganhos de economia e sustentabilidade para a empresa.

Keila, no espaço do Conexo. Randoncorp / Divulgação

Já a analista de crédito Keila Varela Cavalheiro, 32, trouxe um projeto para a Rands, plataforma de soluções financeiras e serviços da Randoncorp, que, além da redução de custos operacionais, gera economia no tempo do processo.

— Abrimos a cabeça mesmo e saímos do nosso mundinho ali. A experiência foi incrível — descreveu.

Como contou Keila, a solução foi pensada em conjunto com a equipe de análise de crédito da Rands. O foco foi reduzir o tempo de análise de créditos dos clientes. Ao analisar todo o processo, a equipe descobriu que a etapa de planilhamento das demonstrações financeiras poderia ser otimizada com um agente de inteligência artificial (IA). Até então, essa etapa era terceirizada.

— Fomos buscando através do Exo, com todas as metodologias que temos, por meio do networking com os colegas, com os nossos professores do Exo, e chegamos à conclusão também com entrevistas, e avaliando os resultados junto com a minha gestão, que seria viável utilizarmos a inteligência artificial através do Copilot, que é uma ferramenta já homologada na Randoncorp — relembrou Keila.

Entre os ganhos, a etapa de preparação de dados já apresenta redução de 75%.

Silvane Canal e o cooktop Guru. Silvane Canal / Acervo pessoal

Soluções na região

O programa do Conexo recebe funcionários de empresas da Serra, não somente da Randoncorp. Também em uma turma de 2025, a assistente de marketing da Tramontina, Silvane Canal, 35, potencializou um dos produtos da marca em um nicho diferenciado.

Por conta das funcionalidades, Silvane percebeu que o cooktop Guru passou a ser usado como uma ferramenta pedagógica, especialmente para ensinar culinária às crianças.

— É um cooktop inteligente. O nosso primeiro produto utilizando a internet das coisas, com um controle de temperatura preciso, uma balança integrada, um aplicativo com receitas guiadas passo a passo. Ele andou chamando muito a atenção de uma empresa educacional — compartilhou Silvane.

A partir disso, com as aulas do Exo, criou um material padronizado com o passo a passo para apresentar o produto em escolas. O resultado foi o ganho de novos parceiros comerciais.

— Nós criamos na ideia de ser um produto tecnológico para facilitar a vida, o dia a dia das pessoas. Nós jamais imaginamos que ia atingir um público, assim, de crianças, um público infantil e ser utilizado como uma ferramenta pedagógica — revelou a assistente de marketing.

Luiggi Andreazza. Luiggi Andreazza / Acervo pessoal

Já o assistente comercial do Supermercados Andreazza, Luiggi Andreazza, 20, trouxe uma solução para automação do cadastro de ofertas da rede a partir do uso de robôs. Um dos impactos positivos do sistema, já em desenvolvimento, é a economia de quase 40 horas ao mês — que é o tempo atualmente usado para esse trabalho.

Andreazza contou que não sabia em qual solução pensaria e que foi impactado positivamente pela metodologia do Exo:

— Era um processo maçante que eu fazia todos os dias, e eu não enxergava isso como um problema. Então, o curso me deu esse outro olhar, de poder olhar de cima, digamos assim. Foi muito legal para conseguir achar essa solução e, consequentemente, pôr em prática todos os dias soluções para outros problemas.