Geral

Levantamento
Notícia

Programa que busca soluções para empresas da Serra tem impacto potencial de R$ 29 milhões em cinco anos

Programa Exo é um dos pilares do Conexo, hub de inovação da Randoncorp. No período, 150 pessoas e 30 empresas participaram da iniciativa que visa melhorias em pontos como produtividade, eficiência e transformação digital dos negócios

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS