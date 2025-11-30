Programa irá construir casas para famílias atingidas pela enchente em Antônio Prado, na Serra

Terreno onde residências em steel frame serão erguidas. Prefeitura de Antônio Prado / Divulgação

A cidade de Antônio Prado, na Serra, receberá 15 unidades habitacionais para famílias que tiveram as residências destruídas ou condenadas pela enchente de maio do ano passado. Na quarta-feira (26) foi publicado no Diário Oficial do Estado o termo de cooperação entre a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) e o município, prevendo as obras por meio do programa A Casa é Sua - Calamidade.

As moradias serão erguidas no bairro Paese Novo, com estrutura em steel frame, que utiliza perfis de aço galvanizado. Cada uma terá em torno de 53 metros quadrados.

De acordo com a prefeitura, as famílias beneficiadas serão escolhidas por meio de um edital. O município também é responsável pela infraestrutura do terreno, enquanto o Estado providencia a contratação da empresa que fará a construção.