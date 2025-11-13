Programa Comunidades Inovadoras entrega segunda turma capacitada para o mercado de trabalho, em Caxias do Sul

Ariane Góes, 42, se deslocou diariamente desde a localidade do Apanhador, onde mora, até Caxias do Sul para fazer o curso. Duração foi de 20 dias Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Programa Comunidades Inovadoras, desenvolvido pelo governo do Estado em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa) e com o Projeto Mão Amiga, entregou na manhã desta quinta-feira, em Caxias do Sul, os certificados para os alunos que concluíram o curso Leitura e Interpretação de Desenho Técnico com Metrologia, oferecido gratuitamente. A solenidade ocorreu na sede do projeto, no antigo salão comunitário do bairro Fátima.

O curso ocorreu ao longo de 20 dias, com carga horária de 60 horas, e reuniu cerca de 70 alunos, divididos nos turnos vespertino e noturno. Embora a maioria dos participantes seja moradora do Fátima, a atividade recebeu moradores de diverso bairros e regiões de Caxias e até do interior de São Francisco de Paula, como a paulista Ariane Góis, 42 anos, moradora da localidade do Apanhador.

Turma reunida após a diplomação. Curso gratuito reuniu cerca de 70 alunos, nos turnos vespertino e noturno Neimar De Cesero / Agencia RBS

- Eu tenho formação técnica na área administrativa, mas quando fiz a opção de morar no interior, deparei com uma realidade em que as oportunidades de trabalho são na indústria, especialmente as empresas que ficam às margens da Rota do Sol. Por isso o curso veio em muito boa hora para eu buscar um emprego na área. Não foi fácil, porque tive de pegar estrada todo dia, com movimento, com buracos, com tempo ruim, mas valeu muito a pena - comenta Ariane.

A entrega dos diplomas foi feita pelas autoridades presentes, simbolizando a parceria entre os governos municipal e estadual, além do coordenador da Cufa em Caxias do Sul, Amarildo Rubinei. A secretária estadual de Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Simone Stulp, ressaltou a importância de incluir os mais diferentes territórios em discussões sobre inovação:

Secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Simone Stulp, representou o governo do Estado na solenidade Neimar De Cesero / Agencia RBS

- Quando a gente fala em inovação, nos mais diferentes momentos, quase sempre encontramos as mesmas pessoas, o que nos faz pensar que a inovação ainda é pensada como algo para poucos. E é essa bolha que a gente está propondo mudar através de iniciativas como o programa Comunidades Inovadoras, indo até onde as pessoas estão e incluindo os mais diversos territórios, sabendo do papel que cada um exerce para o desenvolvimento social e econômico de todos nós. No final das contas, a inovação vem para ajudar as pessoas que vivem nas cidades a tocarem suas vidas.

A secretária saudou ainda o fato do curso já ter formado uma turma de barbeiros, mas fez uma provocação:

- A beleza masculina certamente é importante, mas que tal se o próximo curso for de cabeleireira para contemplar também a beleza feminina?

Brincadeira à parte, a grade de cursos do projeto prevê para 2026 cursos voltados para as mulheres, como manicure e corte e costura, como adianta o coordenador da Cufa em Caxias, Amarildo Rubinei:

- O mais importante deste projeto é que o estado não chega com a grade definida de cursos. Foram as pessoas que ditaram as demandas, em reuniões feitas no fim do ano passado, dentro daquilo que fazia mais sentido para elas. E a adesão muito forte das pessoas certamente se deu também pela parceria muito eficiente com a Associação de Moradores (Amob) e com o Projeto Mão Amiga, que tem uma grande penetração tanto nas empresas quanto nas comunidades.

Vânia Rios, uma das formandas do dia, com os filhos Jean e Maria Eduarda. Baiana radicada em Caxias do Sul busca oportunidade no mercado de trabalho Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma das formandas do dia, a baiana Vânia Rios, 26, que há nove anos mora em Caxias do Sul, está empolgada com a possibilidade de se aprimorar em diferentes áreas, a fim de buscar uma colocação no mercado de trabalho:

- Como tenho dois filhos pequenos (Jean, de 2 anos, e Maria Eduarda, 6), tive de fazer o curso no turno da noite, que é o horário em que meu marido pode ficar com as crianças. Eu estou desempregada no momento e estou atrás de oportunidades, por isso não pensei duas vezes quando vi que iam abrir os cursos gratuitos aqui no bairro onde eu moro. Tomara que futuramente tenha um curso de design de sobrancelhas ou de manicure, que é uma área que eu gosto.