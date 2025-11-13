Geral

Novos talentos no mercado
Notícia

Programa Comunidades Inovadoras entrega segunda turma capacitada para o mercado de trabalho, em Caxias do Sul

Alunos do curso de Leitura e Interpretação de Desenho Técnico com Metrologia foram diplomados na manhã desta quinta-feira, no bairro Fátima. Solenidade contou com a presença de autoridades do Estado e do município

Andrei Andrade

