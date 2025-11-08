Geral

Processo
Notícia

Professora que agrediu criança em escola de Caxias do Sul presta depoimento à Justiça

Audiência de instrução foi realizada nesta sexta-feira (7). Defesa de Leonice Batista dos Santos pediu novamente para que ré possa responder em liberdade

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS