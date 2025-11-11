Geral

Nova decisão
Notícia

Professora que agrediu criança de quatro anos em escola de Caxias do Sul é solta pela Justiça

Defesa solicitou a medida após audiência de instrução criminal, e alega que Leonice Batista dos Santos havia saído da cidade após "perseguições, ameaças e atos de vandalismo em sua residência". Segundo o TJRS, a docente terá de usar tornozeleira eletrônica

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS