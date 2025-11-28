Produtor rural é condenado por manter 10 trabalhadores sem registro em Caxias do Sul 

A 5ª Vara Federal de Caxias do Sul condenou um produtor rural a quatro anos e oito meses de prisão, em regime semiaberto, além do pagamento de multa, custas processuais e da devolução de R$ 6,3 mil ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. A decisão, assinada pelo juiz Júlio César Souza dos Santos, envolve crimes de estelionato e falsificação de documento público descobertos após uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego na propriedade do réu.

O caso veio à tona depois de uma inspeção feita entre outubro de 2022 e setembro de 2023, no distrito de Fazenda Souza. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), responsável pela acusação, 10 trabalhadores foram encontrados atuando sem registro em Carteira do Trabalho. Ao todo, foram ouvidos 13 empregados e o proprietário, mas três casos acabaram sendo arquivados porque as contratações ocorreram no mesmo dia da fiscalização. A identificação do produtor rural não foi divulgada.

De acordo com a denúncia, o produtor rural era o administrador da empresa e responsável direto pelas contratações. Ele teria omitido nas Carteiras de Trabalho informações básicas, como dados pessoais, salários e datas de início dos contratos — o que caracteriza falsificação de documento público. As irregularidades foram praticadas 10 vezes, uma para cada trabalhador mantido sem registro.

O MPF também apontou que o réu manteve um funcionário sem o devido registro mesmo após o fim de um vínculo anterior, o que permitiu que esse trabalhador recebesse cinco parcelas de seguro-desemprego de forma indevida. Essa situação resultou na acusação de estelionato, já que houve obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Pública.

Em sua defesa, o produtor rural alegou falta de provas e pediu a absolvição. No entanto, o juiz considerou que o conjunto de depoimentos e documentos era suficiente para comprovar a prática dos crimes. Ele destacou que o número de funcionários irregulares, a ausência de atestados de saúde ocupacional e a falta de controle de horário demonstram que não se tratava de um erro administrativo.

Cabe recurso da decisão ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Contraponto

O advogado Paulo Geraldo Lima, que atua na defesa do envolvido, informou que irá apresentar recurso: