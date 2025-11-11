Procon de Caxias dá dicas para consumidores realizarem compras em segurança na Black Friday

A data é marcada por liquidações em lojas físicas e virtuais, com o objetivo de renovar estoques e impulsionar as vendas de fim de ano. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Para ajudar o consumidor a aproveitar o período de Black Friday com segurança, o Procon de Caxias do Sul elaborou dicas que podem fazer toda a diferença na hora das compras.

Tradicionalmente realizada na última sexta-feira de novembro, a data é marcada por liquidações em lojas físicas e virtuais. Mas, junto com as ofertas, também aumentam os riscos de golpes e armadilhas.

O órgão municipal de proteção ao consumidor orienta que o primeiro passo é planejar as compras, fazendo uma lista do que realmente é necessário.

Confira as dicas:

Liste o que você precisa comprar antecipadamente e acompanhe esses preços. É recomendado que o comprador comece a pesquisar o quanto antes para ter noção dos preços. Isso é fundamental para identificar e evitar práticas abusivas como a chamada ‘metade do dobro do valor’, onde as lojas aumentam o preço do produto e então dão um ‘desconto’ de 50% Se liga na publicidade enganosa! Guarde folhetos ou imagens dos valores contendo informações sobre a loja e a promoção, verifique se de fato a oferta está sendo cumprida. Caso não, será configurado como crime de publicidade enganosa, conforme consta no artigo 37º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) Verifique se o site é brasileiro (.com.br), prefira sites com endereço iniciado por "https://" e ícone de cadeado na barra do navegador. Isso porque compras em sites internacionais estão sujeitas a outros custos que nem sempre são informados, de forma clara e precisa. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica se o site não tiver representantes no Brasil Desconfie de promoções enviadas por redes sociais: Não clique em links de origem duvidosa nem pague boletos de compras que você não fez. Evite compras em redes Wi-Fi públicas Avalie a forma de pagamento: Pagar à vista pode render descontos extras. Se for parcelar, verifique se há cobrança de juros. Cuidados no momento do pagamento: -Quando o pagamento for realizado em formato de PIX, sempre confira os dados do comerciante e se o valor do mercadoria está correto; -Boletos, confira o nome do beneficiário e o valor do documento antes de efetuar o pagamento Atenção ao frete: Compare o valor total do produto com e sem frete. "Frete grátis" pode estar embutido no preço Cheque informações da loja: Confira razão social, CNPJ e endereço. A falta desses dados é um sinal de alerta Fique atento a mudanças de preço no carrinho: Guarde prints das etapas da compra para garantir o cumprimento da oferta Verifique a política de troca. Essa constatação deve ser feita antecipadamente e varia conforme o fornecedor Exija sempre a nota fiscal, que é o principal documento em caso de reclamação Conheça o direito de arrependimento: Em casos de compras feitas fora do estabelecimento comercial (internet, telefone ou em domicílio), o consumidor tem sete dias, a partir da entrega para “se arrepender”, cancelar a compra, devolver o produto e pedir a devolução do valor pago.

Como denunciar