Primeiros pilares da Ponte de Santa Bárbara, entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, serão construídos na próxima semana

Ao todo serão nove eixos que irão sustentar a estrutura de 305 metros de comprimento sobre o Rio Taquari; previsão de entrega é para setembro de 2026

