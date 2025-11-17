Primeira etapa da revitalização do Largo da Estação Férrea será entregue nesta terça-feira em Caxias

Largo da Estação Férrea terá a primeira etapa entregue nesta terça-feira(18) em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Caxias do Sul terá, a partir desta terça-feira (18), um novo espaço de lazer no bairro São Pelegrino. Embora ainda com detalhes a serem finalizados, como o plantio de grama, a arborização e a instalação do piso tátil, o Largo da Estação Férrea será oficialmente inaugurado com show da Família Lima, às 19h30min. A entrada é gratuita e abre a programação do Brilha Caxias.

Nesta segunda-feira (17), equipes da prefeitura e de empresas terceirizadas trabalhavam em diversas frentes para deixar tudo pronto. Em frente à arena de shows, instalada em um espaço onde o terreno foi rebaixado, uma arquibancada tem capacidade para acomodar até 400 pessoas sentadas.

Há dois banheiros em cada um dos lados da praça e 105 pontos de iluminação, dos quais 74 estarão em funcionamento para a inauguração.

A abertura da praça, com a retirada de dois imóveis reempossados pela União, proprietária do terreno, possibilitou uma nova vista da cidade, até então encoberta. A partir da Rua Augusto Pestana, onde uma esplanada foi construída, revelaram-se os edifícios do Centro e do bairro Exposição.

Parque linear com conexões históricas

Chamado de parque linear pelo secretário-adjunto de Planejamento e Parcerias Estratégicas de Caxias, Antônio Feldmann, o novo espaço, nos fundos da Estação Férrea, vai se conectar com a Praça das Feiras e a Praça do Trem.

Todas estão no mesmo bairro e inseridas em um local que narra parte da história de Caxias.

Protegida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Estação Férrea teve os trilhos do trem preservados, e eles seguem à vista, inclusive em locais de calçada.

O terreno de cascalho, por onde passa a ferrovia, foi mantido no trecho onde as pessoas embarcavam nos trens.

— Vamos pedir que a União doe o espaço para o município. Enquanto não conseguimos, este local tem cessão de uso da prefeitura e precisamos respeitar as determinações dos institutos estadual e nacional. É um novo espaço para a comunidade aproveitar a cidade em seus momentos de lazer — comenta Feldmann.

Ao longo da Estação Férrea estão sete edificações tombadas e protegidas pelo patrimônio. Duas delas abrigam secretarias municipais: a da Cultura e a do Turismo e Desenvolvimento Econômico. São prédios que antigamente eram utilizados como estação de passageiros, plataforma de embarque, banheiros, depósitos de cargas e locomotivas, administração e caixa-d'água.

Próximo à Rua Feijó Júnior está a locomotiva a vapor, fabricada em 1921 e doada ao município pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A máquina é uma das três que faziam o trecho Caxias-Montenegro.

Próximas Etapas