Previsão de chuva antecipa a instabilidade que deve marcar o fim de semana em Caxias do Sul

Semana que começou com sol e clima ameno vai encerrar com instabilidade no clima. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A semana que iniciou com sol e clima ameno em Caxias do Sul vai terminar com manhãs nubladas e tardes chuvosas segundo as previsões da Climatempo.

A mudança do cenário começou ainda nesta quarta-feira(12) com o aumento da nebulosidade, mas uma forte chuva, prevista para a tarde desta quinta-feira (12), marca a chegada da instabilidade que pode se manter até o começo da próxima semana.

Não há, no entanto, alertas climatológicos como o que movimentou prefeituras na semana passada para a passagem de um ciclone extratropical.

A chuva dessa vez perde força durante a madrugada e retorna na tarde de sexta-feira. Antes disso, muitas nuvens e possibilidade névoa ao amanhecer.

A temperatura, ainda de acordo com a Climatempo, permanece próxima do que se estabeleceu ainda no início da semana com máximas que oscilam entre 20ºC e 25ºC. As mínimas não baixam de 16°C.