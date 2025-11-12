Previsão de chuva antecipa a instabilidade que deve marcar o fim de semana em Caxias do Sul

A semana que iniciou com sol e clima ameno em Caxias do Sul vai terminar com manhãs nubladas e tardes chuvosas segundo as previsões da Climatempo.
A mudança do cenário começou ainda nesta quarta-feira(12) com o aumento da nebulosidade, mas uma forte chuva, prevista para a tarde desta quinta-feira (12), marca a chegada da instabilidade que pode se manter até o começo da próxima semana.
Não há, no entanto, alertas climatológicos como o que movimentou prefeituras na semana passada para a passagem de um ciclone extratropical.
A chuva dessa vez perde força durante a madrugada e retorna na tarde de sexta-feira. Antes disso, muitas nuvens e possibilidade névoa ao amanhecer.
A temperatura, ainda de acordo com a Climatempo, permanece próxima do que se estabeleceu ainda no início da semana com máximas que oscilam entre 20ºC e 25ºC. As mínimas não baixam de 16°C.
Ainda que com possibilidade de fortes pancadas de chuva, principalmente à noite, o fim de semana deve ser abafado na Serra com possibilidade dos termômetros atingirem os 29ºC em Caxias e Bento Gonçalves no sábado.