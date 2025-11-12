Geral

Previsão de chuva antecipa a instabilidade que deve marcar o fim de semana em Caxias do Sul

Tempestade está marcada para ocorrer na tarde desta quinta-feira; temperatura se mantém a mesma, com máximas que não passam dos 22°C e mínimas de 16ºC

Pedro Zanrosso

